Les intempéries de ce vendredi matin ont à nouveau créé des soucis le long de la Dyle à Wavre, Ottignies, Court-Saint-Étienne et Genappe.

À Ottignies, dès le matin, les services communaux ont été appelés pour dégager les arbres tombés sur les voiries au Champ Saint-Anne, au Douaire, du côté des Vis Tchapias et encore à la rue du Cimetière. À la rue du Monument, les jardins et les caves des habitations ont été inondés dans la partie située entre l’avenue Reine Astrid et le pont du Douaire: "Nous venons de terminer les travaux suite aux inondations de 2021", indique Catherine Hermand, une habitante de la rue. "J’espère que cela ne va pas recommencer. Nous avons deux pompes pour vider la cave inondée, et le jardin est aussi sous eau", signale Catherine Hermand. La rue du Monument a été fermée à la circulation dans la partie concernée. Les services communaux et les pompiers ont distribué des sacs de sable: "Ils sont très vite intervenus", souligne une autre habitante. L’avenue Paul Delvaux a aussi été fermée à la circulation. Vers 14 h, la situation s’améliorait.

Débordements et coulées de boue à Genappe

Genappe a réquisitionné son service des travaux: "Six équipes sont sur le terrain pour aider les gens. Il y a eu des débordements à Ways, au Pavé Saint-Joseph à Loupoigne. Nous avons eu beaucoup de coulées de boue. Par sécurité, j’ai fait fermer la route du Sucre", indique le bourgmestre, Gérard Couronné.

Court: coulée de boue et jardins inondés

Dans le bas de Beaurieux, les routes étaient aussi chargeées en eau. ©

À Court-Saint-Étienne, la Dyle est sortie de son lit le long de la rue du Pont de Pierre. La boue a coulé rue Vital Casse, à Beaurieux. "Nous espérons que les systèmes de retenue mis en place feront leur travail. Il n’y a pas pour l’instant de grosse catastrophe. Les jardins de la rue François et de l’avenue des Combattants ont été inondés. L’eau n’a heureusement pas pénétré dans les habitations, les maisons n’ont pas été touchées", indique le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella.

14 m3 par seconde à la station de mesure de Bierges

Chaussée de Louvain à Wavre. ©

À Wavre, le centre-ville a été complètement inondé et l’eau s’est invitée dans plusieurs magasins. En certains endroits, la chaussée de Louvain ressemblait plus à une rivière qu’à une route. Le centre-ville a été fermé à la circulation, le temps pour les pompiers et la protection civile de déboucher les égouts.

Dans le centre, une partie de la rue du Pont du Christ, la rue Courte Fontaine, la rue des Fontaines ainsi que la place et un peu le parking des Fontaines ont été très vite sous eau. Pareil pour la rue des Déportés vers l’ancien abattoir.

Comme d’habitude quand il y a des fortes pluies, la chaussée de Louvain, dans son milieu, à cause des eaux qui dévalent de la rue Montagne d’Aisemont vers de l’hôtel de police, était sous eau. Le quai des tanneries aussi à cause des eaux qui dévalent du parking de l’usine électrique et de la rue du Meunier.

Le quai des Tanneries. ©

A la fin des grosses averses, le carrefour du Fin Bec a été sous eau et une partie de la chaussée de Louvain à Basse Wavre du côté de l’ancienne décharge était complètement sous eau aussi. D’ailleurs de ce côté en venant de Grez ou en allant vers Grez, la circulation a été fortement perturbée.

Vers 13 h, la Dyle passait en pré alerte crue mais vu le débit à Wavre (Bierges) impossible de faire évacuer les eaux pluviales des rues inondées. Vers 15 h, la situation se normalise. Comme partout, on a accumulé beaucoup d’eau en peu de temps.

Les premières pluies étaient vers 8 h. Le débit de la Dyle après les quelques pluies de la nuit était encore léger mais à 14h on était à 14 m3 par seconde à la station de mesure de Bierges et il était toujours à la hausse au moins jusque 17 h.

Nivelles: la foudre au commissariat

Le dispatching des services de secours a été inondé d’appels pour des pluies intenses entraînant des inondations temporaires de voiries avec chutes de grosses branches sur des chaussées.

À Nivelles, la foudre est tombée à 7 h 20 sur le parking du commissariat de police, empêchant toute communication téléphonique durant trois heures. Le ring autoroutier Sud a dû être fermé au départ du rond-point du Shopping en direction de Wavre.

À Braine-l’Alleud, le tunnel piétonnier passant sous les rails de la gare s’est retrouvé sous eau.

À La Hulpe, l’ACS (Amicale des corps de sauvetage) n’était pas directement concernée par les trombes d’eau, mais toutes les équipes et ambulances furent mobilisées en renfort des zones particulièrement touchées, spécialement à Wavre et dans les environs.