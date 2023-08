Bousval : La 327e édition du Tour Saint Barthélemy

Les festivités ont débuté dès ce vendredi 25 août par l’apéro bousvalien dans le jardin de la cure. Dimanche, après la messe animée par le Renouveau Musical de Genappe, le cortège s’est formé. La statue est élevée sur le char tiré par des chevaux de traits venu d’Ittre, Igor (6 ans) et Wytse (3 ans). Ils sont dirigés par Jérôme Rubais et Bruno Van Driessche. Les chevaux étaient dans leurs plus beaux apparats, décorés avec des dahlias, offerts par Ginny Caldwell et son mari : “Nous aimons apporter de la couleur dans le potager. Nous mélangeons les fleurs aux légumes. Nous offrons les dahlias pour décorer les chevaux depuis 2009. L’année dernière, nous avions mis le jaune et le bleu à l’honneur pour l’Ukraine”, signale Ginny Caldwell.

Un groupe théâtral venu de Lierre

Le groupe de théâtre Toneellabo Arlecchino, venu de Lierre, a accompagné les Bousvaliens : “Nous organisons chaque année un voyage surprise. Nous logions à l’hôtel à Feluy. Nous avons eu vent du tour Saint Barthélemy. Nous avons décidé d’y participer. Notre président se prénomme Bart. Il y avait donc un lien évident avec le Tour”, indique le porte-drapeau. Les 35 membres du groupe affichaient un signe distinctif, ils portaient tous un foulard à carreaux de couleur autour du cou.

C’est derrière le Renouveau Musical de Genappe que s’est lancé le cortège. Pour descendre la rue Haute face à l’église, le char est muni de patins sur les roues arrière : “Je les ai construits. J’y ai ajouté des bandes de pneus pour amortir les chocs”, signale Armand Saintes qui a eu en charge la conduite des chevaux de trait jusqu’il y a cinq ans.

Le Tour, de cinq kilomètres, s’est arrêté devant les sept chapelles du parcours. Au retour, les chevaux étaient bénis sur le parvis de l’église.