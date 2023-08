La dernière esquisse du nouveau Home Renard sera dévoilée mercredi

Cette réunion d’information est organisée ce mercredi 30 août à 20h à l’école Saint-Joseph-auxChamps, Rue de la Sainte du Chêne, 20.

L’enquête publique débutera dès le lendemain. Dans leur invitation à la population, les autorités en profitent déjà pour lever un coin du voile avec une projection et une série d’informations.

On apprend que l’architecture et l’agencement global du bâtiment sur ce site de 2,5 hectares au centre de Grez-Doiceau, entre le quartier du sentier des Cinq Bonniers et la ruelle des Foins, ont été développés pour déployer un panel complet de services à destination des seniors.

Une maison pour une centaine de résidents

Le projet offre ainsi diverses fonctions telles qu’une maison de repos pour 96 résidents dont 5 en mode “court séjour”, un accueil de jour pour encadrer 15 personnes et une résidence-services de 11 logements.

”Une nouvelle version du projet a été élaborée pour répondre aussi aux remarques formulées lors de la demande de permis précédente. Dans cette nouvelle mouture, la liaison avec le quartier se fait d’une part via la ruelle des Foins où un pavillon de plain-pied sera implanté à côté de l’entrée principale du site et, d’autre part, via le sentier qui rejoint le Sentier des Cinq Bonniers.”

Dans le pavillon, le service d’accueil de jour sera relié au bâtiment principal par une galerie couverte. Du côté du sentier des Cinq Bonniers, ce seront deux maisons (un pavillon de plain-pied et une maison rez + 1) qui accueilleront 11 logements de résidences-services. Elles bénéficieront des services de la maison de repos toute proche (restaurant, soins, animations.).

Le bâtiment principal de la maison de repos, réduit à un rez + 1 est quant à lui légèrement redescendu sur le terrain et est un peu enfoncé dans le sol.

”Cette réduction de hauteur de près de quatre mètres permet de masquer le bâtiment de la vue des riverains de la ruelle des Foins proches de la RN25. Il est aussi nettement moins massif que sa version précédente. L’implantation ainsi répartie dans un vaste parc donne maintenant une vision claire de son occupation et des espaces qui y resteront non construits et verts en respectant la proximité du voisinage. L’ensemble du terrain prend ainsi une vocation sociale offrant une cohérence de services à l’attention des seniors qui y sont interconnectés : L’accueil de jour, les résidences-services, des chambres de court séjour et la maison de repos elle-même avec des services MR (Maison de Repos), MRS (Maison de Repos et de Soin) et une aile pour personnes désorientées.”

”Flore et Pomone”, une ASBL partenaire du projet

La zone agricole en fond de parcelle reste en bonne partie utilisée par le bâtiment principal. Le déplacement de celui-ci permet cependant de réhabiliter un verger qui était à l’abandon sur le haut du terrain. Le projet proposé par l’ASBL “Flore et Pomone” y décrit la plantation d’arbres fruitiers rustiques et la remise en état des haies de bocage qui entouraient initialement le lieu.

”L’architecture tient compte de la vision générale que la direction et le personnel de la maison de repos actuelle veulent imprimer dans ce nouveau lieu de vie. Son souhait est de concrétiser une vie en communauté, une ouverture vers l’extérieur ainsi que la continuité d’une vie d’autonomie dans un cadre sécurisant et adapté. L’organisation du bâtiment en 6 unités de vie indépendantes et en lien avec des espaces de séjours conviviaux, la circulation entre les différentes ailes et les locaux de soins (ergothérapie, kiné.) et de bien-être (coiffure, pédicure, restaurant.) stimuleront les rencontres et la convivialité. Nous voulons une maison vivante et dynamique où les résidents se sentent bien.”