”La maison de Julos ne peut disparaître”

”Julos fut l’étendard de toute une région, j’en veux pour preuve que, où que je pose mes valises, il y a toujours quelqu’un qui me parle de Julos, de La P’tite Gayole, de ses mots fleuris. Au cœur de la France, sous le soleil de l’Afrique, sur les plaines du Canada et même à Tokyo, pas un lieu sans que résonne ce nom tant aimé. Je ne comprendrais pas cet endroit sacralisé par sa poésie, son empreinte de vie, disparaisse. Julos Beaucarne représentait les mots, glorifiait notre dialecte, sculptait, vélopocidait, claironnait. Et alors que, de son vivant, on était fier d’apercevoir sa silhouette du côté de Tourinnes ou de la ferme de Wahenge, d’échanger l’amitié, voici que j’apprends que ceux qui devraient sublimer son souvenir se dérobent. Pas de budget ? Allons, ne me faites pas sourire !”

C’est sur la prairie de Muriel de Penaranda, à la ferme de Wahange, qu’étaient rassemblées les pagodes de Julos. Jusqu’à ce qu’elles se mettent à pourrir. Il n’en reste plus grand-chose aujourd’hui, et Muriel ne voudrait pas que la demeure de Julos subisse le même sort. “Cette maison, dit-elle, c’est l’âme de Julos. Je n’imagine pas trente secondes que ceux qui continuent à aimer Julos acceptent que ces traces-là disparaissent.”

”Pas la peine d’être alarmiste”, réagit Boris Beaucarne, l’un des deux fils de Julos. Lui habite Bruxelles ; son frère Christophe, Paris. Ni l’un ni l’autre ne peuvent s’occuper de l’ancienne maison de leur papa, située à la rue des Brasseurs, à Tourinnes-la-Grosse, une demeure vide depuis deux ans. Boris est mécontent du tableau qui a été dressé dans la presse de l’ancien domicile de son père.

”D’abord, tient-il à préciser, il n’y a pas d’urgence. Ni Christophe ni moi ne voulons à tout prix vendre cette maison. Ce qui est exact, c’est que beaucoup de gens ont de belles et bonnes idées quant à son futur, mais que rien de concret ne se dessine.”

Autre vérité : le temps qui passe ne rend pas la maison (inhabitée) plus commode.

”Nous avons certes remplacé la toiture, poursuit Boris, mais les châssis ne sont plus en bon état. Eux aussi mériteraient d’être rafraîchis. Sauver la maison de papa est un travail de longue haleine, et qui ne se fera pas sans dégager des capitaux.”

En un mot comme en cent : les sous manquent. Boris Beaucarne le sait, ni la commune ni la Province ne sont disposées à avancer les fonds. Il lui reste un espoir. “Dans les prochaines semaines, termine-t-il, je dois rencontrer le ministre-président Elio Di Rupo, J’évoquerai la maison de papa.”