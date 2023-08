Le Pain d’Antan débarque à Grez-Doiceau : la success story de la boulangerie wavrienne continue

Vous n’aimez pas trop qu’on parle du nombre d’enseignes. Pourquoi ?

Parce que je ne veux pas qu’on s’imagine qu’on n’est plus des artisans. Ce serait totalement faux. Nous n’avons jamais changé notre manière de travailler. Mon frère est toujours là pour garantir la qualité et transmettre son amour du métier. Le secret de notre réussite, c’est précisément notre équipe professionnelle et la qualité des ingrédients.

Vous venez d’ouvrir une grande boutique à Grez-Doiceau. Est-ce la fin de vos points de vente à Wavre ?

Pour des raisons d’ordre sentimental, parce que Wavre a été la première boulangerie, on y tient. Donc, ce n’est pas l’idée. À moins que la clientèle de Wavre soit cannibalisée par celle de Grez. On verra…

Vous êtes présents en BW, dans le Namurois, dans la région de Charleroi, de Liège et vous avez aussi ouvert à Ixelles…

Oui, pourquoi pas ? On se disait que c’était dommage de s’arrêter aux portes de la capitale. C’est une fierté, un peu comme être sur les Champs-Élysées.

Est-ce que cela va s’arrêter ?

Mmm… On aime beaucoup les challenges, en réalité. La limite de notre développement ce sont les ressources : le personnel et les moyens de production. Nous ne sommes pas dans un système de franchises. Nous faisons tout nous-mêmes, avec nos collaborateurs. Il n’y a pas d’autre limite.

Une prochaine adresse ?

Ce sera à Waterloo, à la Drève Richelle. On est en travaux. L’ouverture aura lieu avant la fin de l’année.

En octobre 2022, à Céroux-Mousty, votre boutique et l’atelier étaient partis en fumée…

Oui, tout le bloc de maisons avait brûlé. Il va être rasé. Nous étions locataires. Nous allons nous repositionner ailleurs à Céroux-Mousty et ce sera encore mieux. C’est prévu.

Concernant notre atelier, depuis cet incendie, tout est produit à Gembloux, sauf la chocolaterie qui se trouve à Wezembeek-Oppem. Et c’est là que, bientôt, nous développerons aussi notre biscuiterie.

Vos produits sont assez chers et vos prix ont encore augmenté. C’était un mal nécessaire ?

Comme tout le monde, nous avons été frappés durement par l’augmentation des coûts de l’énergie l’an dernier. Et puis par celle des matières premières. Ensuite sont venues les indexations des salaires des ouvriers et des employés. On n’a pas eu d’autre choix que d’augmenter nos prix. On limite nos coûts au maximum, mais on n’a pas d’autre levier que celui-là pour rester à l’équilibre.

La réussite de votre enseigne, – on pourrait aussi citer les boulangeries Louise ou Demaret -, comparativement aux nombreuses faillites enregistrées dans le secteur ces dernières années, signifie-t-elle que le modèle qui va survivre est celui des points de vente multiples ?

Je pense que celles qui vont survivre sont celles qui savent gérer et compter. Il faut afficher le prix juste. Les artisans boulangers et pâtissiers sont des artistes. Et leur passion prend parfois le dessus sur la réalité du terrain. La faiblesse des prix affichés par certaines boulangeries m’étonne. Lorsque la crise s’est annoncée, ceux-là n’ont pas pris conscience du danger et ont directement été mis en difficulté. Ils ont hélas payé la note tout de suite. Par ailleurs, l’effet taille permet de faire des économies d’échelle, c’est indéniable. Mais oui, la boulangerie de qualité se paie car le métier est dur, ce sont des équipes qui travaillent la nuit, et il faut respecter ça et leur donner la juste rémunération pour leur travail. C’est le prix de la boulangerie artisanale.