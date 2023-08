Une surface de 560 m², 104 places couvertes pour les vélos... la nouvelle gare de Rixensart sort de terre

Plus moderne, plus durable, accessible à tous et conçue pour la mobilité douce, la nouvelle gare de Rixensart prend tout doucement forme. Les Rixensartois ont déjà pu remarquer l’installation progressive des fondations de la future gare : depuis une semaine, les premières structures métalliques de l’auvent ont été installées. Elles donnent déjà une première impression de la forme finale de la future gare, dont la superficie fera près de 560 m². La salle d’attente, les canaux de vente, les ascenseurs et les escaliers d’accès aux quais y seront abrités. Un parking vélo de 104 places couvert et sécurisé sera aussi aménagé.