À Jodoigne, le centre Fedasil fête ses 20 ans et recherche actuellement des vêtements

Jehan Smets, le coordinateur du service animation à Fedasil Jodoigne, était au four et au moulin lors des jeux intervillages, à Piétrain, le 20 août dernier, avec Quartier Soldat Dubois, l’équipe des réfugiés. Il en a profité pour lancer un appel aux dons via la presse: "Notre Vestiboutique a un grand besoin de vêtements, de sous-vêtements et de chaussures, que ce soit pour les femmes, les hommes et les enfants, sans oublier les bébés. Le plus gros manque ? La priorité pour l’instant va aux sous-vêtements hommes. De même pour les chaussures, avec quelquefois de grandes pointures. Un exemple: nous avons besoin de baskets pointure 47."