Fuite d’eau à Chastre ce lundi: les perturbations ont duré 7 heures

La Société wallonne des eaux (SWDE) a été avertie ce lundi matin, vers 7 h, que la pression avait fortement baissé dans le centre de Chastre. "Au début, on ne voyait pas de fuite d’eau. D’habitude, l’eau ruisselle sur la route, mais ce n’était pas le cas", explique le bourgmestre, Thierry Champagne. Il a fallu environ trois heures aux techniciens pour identifier la source du problème. "On a vu un effondrement d’asphalte à un endroit et on s’est rendu compte que tout était souterrain."