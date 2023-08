Le rond-point de la planche à voile à Mont-Saint-Guibert va devenir le premier échangeur en diamant de Wallonie (PHOTO&VIDÉO)

L’échangeur à diamant doit son nom à sa forme en losange. Il est adapté aux configurations présentant des “tourne-à-gauche”, une facilité lorsqu’un carrefour comprend des axes majeurs que les usagers veulent emprunter. Concrètement, l‘échangeur de Mont-Saint-Guibert se composera d’une bande centrale souterraine, une trémie, reliant l’E411 à la N25-Nivelles dans les deux sens. Au centre, au-dessus de la trémie, le carrefour de forme ovale comprendra des feux de signalisation et permettra la jonction entre la N4 de Louvain-la-Neuve à Corbais. Mais pas seulement car ce système permettra aux usagers d’aller vers la gauche de l’échangeur (ex. : Aller de l’E411 vers Corbais). Et les routes sur les côtés permettront d’aller sur la droite de l’échangeur (ex. : Aller de l’E411 vers Louvain-la-Neuve).

L’échangeur en "diamant" de Mont-Saint-Guibert sera le premier en Wallonie et risque d’ouvrir la voie à d’autres. ©Sofico

Cyclisme, covoiturage et échangeurs d’autoroute

Le projet du “diamant” vise à fluidifier le trafic dans cette zone notamment via la réorganisation des flux de circulation mais surtout en créant des connexions directes entre la N25 et l’E411. Mais vu l’importance de la zone, cela aura un impact sur l’ensemble de la circulation du Brabant wallon.

Et tout cela part du constat qu’en heure de pointe, sur les 1500 usagers arrivant de l’autoroute au rond-point, la moitié prend la direction de la N25-Nivelles et dans l’autre sens, les 2400 véhicules prennent l’autoroute. D’où le passage intérieur qui permettra de capter entre 1200 et 1400 usagers par heure.

L’occasion est également là pour aussi revoir la mobilité douce. Un tronçon cyclable est manquant entre le giratoire actuel et la N25A (entre le giratoire et la E411) en direction de Corroy-le-Grand, ce sera réglé avec la fin des travaux. L‘échangeur aura aussi ses pistes aménagées. Pour l’instant, leur tracé n’est pas encore complètement défini, cela dépendra de la future cyclostrade reliant Louvain-la-Neuve à Bruxelles le long de la E411 et des consultations avec des associations de cyclistes. “On réfléchit encore à passer la signalisation pour prioriser les cyclistes” informe David Ksenicz, chef de projet, de la direction des routes du BW.

Les cyclistes ne sont pas les seuls concernés puisqu’un parking de 140 places dédié au covoiturage sera aménagé à l’intérieur de l’échangeur. Une situation intéressante pour David Ksenicz, “un parking dans cette zone n’est pas une évidence mais vu le lieu et la fréquentation, il ne fallait pas passer à côté de cette possibilité”.

Le rond-point englobé

L’actuel rond-point ne sera bientôt plus qu’une petite partie de l’immense ensemble. Le giratoire est une des trois zones de travaux : le “diamant” (carrefour N4-N25), la liaison (entre l‘échangeur et la E411) et les bretelles de l’E411. Durant les trois phases : élargissement côté sud (vers Corbais), les travaux au centre et les finitions au nord (Louvain-la-Neuve), le giratoire va finir absorber par l‘échangeur.

Au niveau de la “liaison” entre la N25 et E411, à partir de ce lundi 4 septembre 2023, les travaux vont débuter et se consacreront d’abord par les élargissements au sud et le réaménagement au nord. Ce qui permettra d’ici le printemps 2024 jusqu’à celui de 2025 d’utiliser les allongements extérieurs comme un immense giratoire sans cédez le passage, lors de la phase du “diamant”. Théoriquement, selon David Ksenicz, le fonctionnement sera similaire à ce qui est actuellement en place moyennant quelques adaptations de la part des usagers. Ensuite, la trémie sera ouverte du printemps 2025 jusqu’au printemps 2026 et pendant cette période, l’intérieur du “diamant” sera aménagé.

Du côté de l’autoroute, dès ce 4 septembre et jusqu’au printemps 2024, une nouvelle courbure de la bretelle de l’E411 en direction de Namur sera aménagée.

Durant l’ensemble des travaux, il a été imposé à l’entreprise responsable, TRBA (qui effectue notamment les travaux sur l’E411 entre Daussoulx et Thorembais), de garder deux voies de circulation sur la N25A, limitées à 50 km/h. Elles seront déplacées au fur et à mesure des travaux. Dans l’autre sens, une voie sera maintenue.

Pour les automobilistes venant de la N25-Nivelles et qui veulent rejoindre Bruxelles sont invités à passer par la N238 et prendre l’autoroute par la sortie 6, Wavre. Tous les mouvements seront possibles au niveau du giratoire grâce à des aménagements.

Pour finir la rue Grandbonpré (N25A) vers le parc scientifique sera mise en sens unique vers le parc. Il ne sera pas possible d’accéder à Corroy-le-Grand en sortant de l’E411 en venant de Bruxelles et la circulation des cyclistes sera maintenue et adaptée.