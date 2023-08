Une réserve naturelle dans le bois des Vallées à Grez-Doiceau ? Natagora veut acquérir un site de 7 hectares et lance un appel aux dons

"Ce site est intéressant car il présente une diversité de biotopes et donc une diversité de faune et de flore, indique Julien Taymans, président de Natagora Brabant wallon. Il est situé sur le versant Sud de la vallée de la Dyle et se compose essentiellement de terrains sableux avec des landes à bruyère, des pelouses sur sable avec leurs biotopes particuliers. Il y a des chênaies-boulaies, des hêtres mais aussi des espèces exotiques européennes, comme des châtaigniers, ou nord-américaines, comme les robiniers faux-acacia. L’idée est de préserver des milieux boisés proches de ce qu’ils doivent être sans l’intervention humaine mais aussi des milieux semi-naturels ouverts."

Quelque 185 espèces botaniques ont été recensées dans le bois des Vallées, lit-on sur la page du site web de Natagora BW consacré au projet.

Des lézards sans pattes

Au niveau de la faune, on retrouve "surtout des espèces qui apprécient les conditions de lisière et de clairière, précise Julien Taymans. On y trouve notamment des lézards vivipares, un reptile menacé en Brabant wallon, ou des orvets fragiles (des lézards sans pattes). Il y a aussi une avifaune typique des zones boisées comme le pic noir tandis que le pouillot siffleur y a déjà niché. Au niveau des plantes, on a déjà pas mal de données, même si elles remontent parfois à plusieurs années. On en dispose beaucoup moins pour la faune mais nos premières observations montrent que ce site présente un grand intérêt biologique. L’idée est d’augmenter, saison après saison, nos connaissances du bois de la Vallée. La famille des invertébrés (insectes) mériterait aussi d’être étudiée."

"Une liaison écologique prioritaire"

Julien Taymans souligne encore que le site, situé entre l’étang de Gastuche et la N 25, et un temps concerné par le tracé du contournement Nord de Wavre dont le permis a été annulé par le Conseil d’État, constitue "une liaison écologique prioritaire, faisant la jonction entre le Sud de la Wallonie et les zones boisées dans le Nord du Brabant wallon et au-delà (forêt de Soignes, forêt de Meerdael, bois de Hal). Il est aussi sur un axe important pour la dispersion des blaireaux qui étaient abondants auparavant et qui reviennent."

La création de cette réserve naturelle entre dans le cadre plus large du projet des aires protégées porté par la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo) et dans lequel s’inscrit Natagora. "On a un soutien financier de la Région pour cofinancer l’acquisition de terrains. On démarche donc des propriétaires. Mais en ce qui concerne les sept hectares du bois des Vallées, c’est le propriétaire qui nous a contactés."

Et si l’association est soutenue par la Région, elle lance un appel aux dons auprès de la population pour l’aider à acquérir le site grézien et créer la réserve naturelle qui sera accessible via des sentiers aménagés. "On souhaite obtenir un maximum de soutien de la population car d’autres opportunités se présenteront. J’espère d’ailleurs que l’achat de ces sept hectares ne soit qu’une première étape et qu’on pourra étendre la future réserve naturelle du bois des Vallées."

Pour l’appel aux dons : https://brabantwallon.natagora.be/decouvrez-nos-reserves/le-bois-des-vallees-a-gastuche.