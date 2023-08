Nivelles : petite frayeur sur la Grand-Place

Le véhicule est monté sur la bordure avant le tournant, et a percuté plusieurs potelets placés pour protéger les piétons circulant sur le trottoir. La voiture a frôlé la terrasse de la Brasserie Jean de Nivelles, où il n’y avait heureusement aucun consommateur attablé à cette heure-là, avant d’achever sa course contre un des grands pots de fleurs de bois placés par la Ville.

Le choc a été assez violent pour déclencher les airbags de la voiture, et le pot de fleurs a été renversé sur le trottoir. “Aucun piéton n’a été touché, se réjouissait le bourgmestre, Pierre Huart, qui s’est rendu sur place. Certains se demandent pourquoi nous plaçons des potelets pour séparer les trottoirs de la chaussée : je crois qu’ils ont prouvé leur utilité ce matin…”

La voiture accidentée n’était plus en état de circuler et a dû être enlevée par un dépanneur. Une équipe de la zone de police Nivelles-Genappe s’est chargée des constatations, et les services de la Ville ont ensuite nettoyé les lieux et évacué les potelets cassés et les débris du pot de fleurs endommagé.