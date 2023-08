Travaux sur la Grand-Place de Nivelles : “ce n’est pas moche : c’est très moche !”

Nous l’avons évoqué ici même : quelques jours avant la rentrée scolaire, la Ville a fait réparer les bornes rétractables intégrées dans la voirie de la Grand-Place au bas des rues de Saintes et de Mons. Ces bornes, qui servent surtout à interdire la circulation lors du marché du samedi matin, rentrent dans le sol pour permettre au bus du TEC de passer. Mais elles ne fonctionnaient plus très bien et il fallait remédier à cette situation, qui a déjà causé plusieurs accidents.