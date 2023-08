Troisième découverte de déchets de cannabis en trois semaines à Nivelles

Ce n’était pas la première fois, mais ce type de déchets semblait se faire plus rare depuis quelques mois. Apparemment, le phénomène a repris, et avec une ampleur non négligeable : ce mardi matin, c’est le long du chemin de la Guenette, au-delà du contournement Sud, que le même genre de dépôt clandestin a été découvert. Un gros volume : une bonne vingtaine de sacs avaient été abandonnés dans cet endroit reculé.

”Le même type de sacs et le même genre de contenu que la dernière fois, indique un des agents constatateurs. Il y avait du terreau, pas mal de restes de plantes, des bidons d’engrais… La semaine dernière déjà, pas très loin, au chemin de Fontaine-l’Évêque, nous avions trouvé des sacs de terreau. Comme il n’y avait que du terreau, on n’a pas appelé la police. Mais ce mardi, nous les avons avisés pour qu’ils viennent sur place.”

C’est que, comme il y a quinze jours au chemin de Ronquières, certains éléments sont susceptibles d’être exploités par des enquêteurs. Notamment des gants en plastique, vraisemblablement utilisés par ceux qui ont démantelé la plantation avant d’abandonner les déchets dans les champs. Les spécialistes du labo de la police se sont d’ailleurs rendus sur place pour effectuer des relevés.

Quand il s’agit d’immondices “normaux” ou de déchets de construction par exemple, les agents constatateurs de la Ville mènent une petite enquête pour tenter de remonter jusqu’aux auteurs. Ici, s’agissant de faits d’une tout autre nature, c’est la police qui prend le relais. À force d’accumuler les éléments, peut-être saura-t-on un jour qui sont ceux qui ont choisi Nivelles pour se débarrasser des restes des plantations illégales qu’ils exploitent…

”Ce qui relie ces faits, c’est surtout qu’à Nivelles, il y a pas mal d’entrées et de sorties d’autoroute : il est assez facile de venir d’ailleurs pour se débarrasser de ce genre de déchets puis de repartir”, fait remarquer le bourgmestre, Pierre Huart.