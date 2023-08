Du neuf à Wavre : un festival “Carillonnez-vous !”

Ce vendredi 1er septembre, à 18 h, Audrey Die, carillonneuse de Wavre, proposera un répertoire éclectique de musiques de films. Ce sera le seul concert auquel on pourra assister sur le site de Wavre sur herbe (place Cardinal Mercier) dont ce sera le dernier jour.

Le vendredi 8 septembre, à 18 h, Koen Van Assche, carillonneur à Anvers, Lier et Herentals, revisitera quelques pièces et concertos de Mozart.

Le vendredi 15 septembre, à 18 h, Stefano Colletti maître carillonneur de la ville de Douai, proposera des morceaux classiques pour piano.

Le vendredi 22 septembre, à 18 h, Tijl Stynen, carillonneur à Borgerhout, revisitera quelques morceaux emblématiques du concours Eurovision.

Enfin, le vendredi 29 septembre, à 18 h, Marie-Madeleine Crickboom, carillonneuse de Verviers, proposera un concert d’inspiration celtique.

Le festival est gratuit mais il est nécessaire de s’inscrire pour réserver une des places assises dans la cour de la bouquinerie À la Source du livre.

Ces concerts seront également l’occasion d’en savoir plus sur le carillon. Chaque vendredi avant chaque concert, le comité du carillon présentera les différentes facettes, du métier de carillonneur, en passant par ses mystères et sa présence à l’international. Par ailleurs, les 9 et 10 septembre, durant tout le week-end des Journées du patrimoine, le carillon de Wavre sera accessible à la visite, avec une animation à destination d’un jeune public (6-12 ans). Ces visites se feront à 13 h 15, 13 h 30, 13 h 45, 14h et 14 h 15. Attention, ces visites sont réservées à un public jeune toujours accompagné d’un parent. En plus des visites, deux concerts se tiendront le dimanche à 15 h 30 et 16 h 30.

Inscriptions concerts et visites : 010 23 03 52, info@visitwavre.be.