Nivelles : les soucis persistent place Peduzzi

Au conseil communal de lundi soir, Louison Renault (PluS) a relayé les plaintes des riverains qui sont incommodés par ce phénomène. Qui semble avoir encore pris une autre ampleur cet été. Il a notamment demandé si des solutions pérennes pouvaient être envisagées, par exemple le placement de caméras de surveillance.

Le bourgmestre, Pierre Huart, a expliqué dans sa réponse qu’en matière de sécurité, il y avait deux volets : un qui est administratif et qui relève de sa compétence, et un autre qui est davantage du ressort du pouvoir judiciaire. “La problématique de la place Peduzzi et du parking Roblet dépasse la compétence administrative, a indiqué le maïeur. Il y a certains phénomènes qui se sont développés là-bas, et qui sont clairement de la compétence du parquet…”

Ce qui ne veut pas dire que la Ville a baissé les bras. Un prochain conseil de sécurité, organe qui réunit diverses autorités au niveau de l’arrondissement judiciaire, est prévu pour la fin du mois de septembre. La Ville de Nivelles et la zone de police ont prévu d’évoquer ce problème récurrent du centre-ville aclot lors de la réunion. Et de “sensibiliser” le procureur du roi.

”Pour nous, c’est une priorité : il faut mettre fin à tout ce qui se passe sur place, et qui est condamnable”, a ajouté le bourgmestre.

Claudy Épy, conseiller communal PluS qui avait déjà interpellé le collège lors d’un conseil précédent à propos des nuisances subies par les riverains dans le parking couvert Roblet, a cependant souligné le travail de la police locale : “Je les remercie pour le boulot qu’ils font : ils passent chaque fois qu’on les appelle, a précisé le conseiller socialiste. Le problème, c’est que dès que leur intervention est terminée, les personnes reviennent…”

Un avis partagé par le bourgmestre : “C’est vrai, nos policiers font un gros boulot : j’ai plusieurs pages A4 remplies pour relater les interventions sur place !”