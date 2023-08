Nivelles : les vestiboutiques, c’est vraiment pour tout le monde, même pour les princesses

Conseillée dans la bonne humeur par des bénévoles qui tiennent le magasin, elle a joué le jeu à fond pendant plus d’une demi-heure, craquant rapidement pour une petite chemise bleue, hésitant sur les tailles de pantalon, se demandant si des bottes n’iraient pas mieux avec l’ensemble, suggérant à son mari de prendre une photo à la sortie de la cabine d’essayage pour être sûre du look…

”Nous savions que la princesse Delphine avait l’habitude, lorsqu’elle habitait Londres, de s’habiller en seconde main. On s’est dit que c’était la bonne personne pour promouvoir nos vestiboutiques, expliquait sur place Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. Nous en avons une centaine en Wallonie et à Bruxelles, mais elles ne sont pas assez connues, alors qu’elles sont ouvertes à tous.”

C’était un des messages de la venue de la princesse mercredi à la vestiboutique de Nivelles. Contrairement à ce que certains pensent encore, les boutiques de seconde main de la Croix-Rouge ne sont pas destinées uniquement à des personnes qui rencontrent des difficultés financières. Les prix sont évidemment modiques mais le but est de contribuer à une économie solidaire : alors que les vêtements sont donnés à la Croix-Rouge, le prix auquel ils sont vendus sert à financer d’autres activités comme les bars à soupe hivernaux, la distribution de colis alimentaires ou encore les buanderies sociales.

”Je ne savais pas que la Croix-Rouge avait aussi ce genre de magasins”

Acheter en seconde main, c’est aussi poser un geste pour la planète en donnant une nouvelle vie à des vêtements dont d’autres ne veulent plus. Et si on peut trouver sur place une veste pour 10 €, la Croix-Rouge reçoit également certaines fins de collection et il est possible aussi, par exemple d’acheter une robe Natan pour 70 €.

Delphine de Saxe-Cobourg, elle, était en tout cas épatée du choix proposé dans la vestiboutique du centre de Nivelles. “Je connaissais l’énorme travail que réalise la Croix-Rouge mais franchement, je ne savais pas qu’ils avaient aussi ce genre de magasins, confiait-elle une fois les essayages terminés. Le vintage, fouiller pour trouver des vêtements, j’ai toujours aimé ça. Et ce que je viens d’acheter ici est vraiment chouette. Pourtant, je suis assez difficile. J’aime bien mélanger le classique avec un style un peu plus “garçon manqué”, je ne m’attendais pas à trouver autant de pièces intéressantes.”

Il est vrai que les bénévoles – ils sont plus de 2000 – procèdent à un tri drastique : l’an dernier, si 470 tonnes de vêtements ont été récoltées par la Croix-Rouge, 40 tonnes seulement, soit les plus belles pièces, ont été revalorisées dans les vestiboutiques. Les autres pièces, commercialement moins intéressantes, sont orientées vers d’autres filières.

Parmi la centaine de vestiboutiques wallonnes et bruxelloises, certaines vendent aussi des livres, de la vaisselle ou encore des meubles. À Gembloux, l’une d’elles est même spécialisée dans les tenues et accessoires sportifs d’occasion.

Plus de 500 clients par mois

À Nivelles, la vestiboutique de la Croix-Rouge a été ouverte dans la rue du Géant un peu avant le Covid. Auparavant, elle existait déjà mais était groupée avec d’autres activités à la chaussée de Namur, dans l’ancien corps de garde de la Pharmacie militaire. ” C’était petit et surtout fort décentré : beaucoup de gens ne savaient pas que nous proposions des vêtements, explique Angela Di Matteo, responsable de la vestiboutique aclote. Ici au centre-ville, ça marche plutôt bien : nous avons de 500 à 600 clients par mois. Petit à petit, les gens se rendent compte que le magasin est vraiment ouvert à tout le monde.”

La vestiboutique fonctionne tous les jours, sauf le dimanche. À raison de deux équipes par jour pour assurer à la fois la vente et le tri des vêtements donnés par des particuliers, une trentaine de bénévoles se relaient sur place. ” Quand les donateurs arrivent, nous trions avec eux et on leur remet ce qui ne nous convient pas. On avait un peu peur au début, parce qu’il n’y a pas beaucoup de place pour se garer. Finalement, les gens arrivent avec un ou deux sacs, ça tourne bien. Ce que nous avons moins, ce sont les vêtements pour hommes. Nous sommes donc preneurs ! Il y en a quand même mais ce qu’on observe, c’est que les hommes ont davantage tendance à mettre leurs habits jusqu’à ce qu’ils soient usés. C’est un peu différent pour les dames !”

Les recettes de la vestiboutique de Nivelles contribuent à financer des actions locales de la Croix-Rouge. Notamment le bar à soupes organisé en alternance, tous les quinze jours, dans les quartiers de la Maillebotte et Sainte-Barbe. La Croix-Rouge propose aussi à Nivelles la distribution de colis alimentaires, ainsi que des transports à prix modérés pour les soins médicaux.