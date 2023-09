Festival Musiq3 Brabant wallon: musique classique et lieux mystérieux

Cette cinquième édition du festival mélangera les genres et les époques, avec des explorations originales du grand répertoire d’opéra et de piano, des classiques d’hier revisités avec des approches d’aujourd’hui, promettent les organisateurs. Et une nouveauté surprenante: un concert qui reste secret jusqu’au lever de rideau…

"Nous sommes un festival jeune et itinérant, pour qui le défi consiste à susciter l’intérêt du public brabançon et à le fidéliser à une programmation éclectique sillonnant la province, voyageant de salle familière en lieu inédit, explique sa programmatrice Julie Calbete. En quatre ans, nous avons su trouver une identité, créer un rendez-vous, notamment en proposant des activités avant certains concerts, des rencontres avec les artistes, et en donnant un coup de projecteur aux jeunes musiciens qui sortent de nos conservatoires et aux forces vives du Brabant wallon."

Cent choristes pour l’ouverture

Ainsi, pour le concert d’ouverture, le 29 septembre à la Sucrerie à Wavre, le festival décline le thème commun des Festivals de Wallonie, "Utopies", en offrant à cent choristes des académies du Brabant wallon, rassemblés pour l’occasion, la possibilité exceptionnelle de partager la scène avec des vedettes confirmées comme le violoniste belge Lorenzo Gatto et le pianiste français Jonathan Fournel, tous deux révélés par le Concours Reine Élisabeth, et avec le premier lauréat du Concours de chant de cette année, le jeune baryton coréen Taehan Kim.

Le lendemain, c’est un spectacle très différent qu’accueillera la Ferme du Biéreau. L’ensemble britannique Apollo5 y proposera "Invocations", un concert a cappella.

Au Monty, à Genappe, le 1er octobre, la guitariste française Gaëlle Solal explorera à sa façon le thème du festival dans son récital "Rêver encore".

Le Festival Musiq3 Brabant wallon tient aussi à s’adresser aux (plus) jeunes publics. Au Centre culturel Waux-Hall de Nivelles, le 4 octobre, les enfants – mais pas seulement – pourront assister à "Madame Vitesse", une création musicale qui raconte les exploits de la première femme pilote automobile à avoir tenté un tour du monde en voiture.

L’utopie étant souvent nimbée de mystère, le Festival Musiq3 Brabant wallon a eu l’idée de programmer un concert… secret. L’idée étant que le public lui accorde sa confiance et se laisse surprendre.

Les artistes seront issus de la région et le lieu, forcément insolite, sera révélé à la dernière minute. Ce sera le 5 octobre, quelque part à Louvain-la-Neuve.

Artiste associée des Festivals de Wallonie 2023, la pianiste suisse Beatrice Berrut sera au Rideau Rouge de Lasne, le 6 octobre.

La rencontre entre le claveciniste français Justin Taylor et l’accordéoniste portugais João Barradas (qui a notamment collaboré avec Aka Moon) est programmée à la Ferme de la Petite Cense de Thorembais-les-Béguines, le 7 octobre

Pour boucler la boucle, le festival retournera à Wavre, à l’espace Columban le 8 octobre, pour un concert de clôture sous le signe de la danse. Les pianistes du Xilema Duo joueront à quatre mains des pièces très dansantes de Debussy, Ravel et Say, en première partie du récital de Florian Noack. Le jeune prodige belge, qui sait faire sortir de son seul piano les sons d’un orchestre entier, interprétera des œuvres de répertoire tout en mouvements, allant de Bach à Gershwin, en passant par Mendelssohn et Strauss.

De 15€ à 23€ (-26 ans: 10€), selon les spectacles. lesfestivalsdewallonie.be/festivals/festival-musiq3-du-brabant-wallon