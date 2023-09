Les 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve débuteront un mardi et non un mercredi

Vous avez bien lu: les festivités débuteront un mardi cette année et non pas un mercredi, comme de tradition.

"C’est une contrainte posée par la police car le jeudi 26 octobre il y a un sommet européen (NDRL: qui nécessite aussi une présence policière conséquente), indique Noé Bierlaire, le président du CSE Animations, le kot-à-projet de l’UCLouvain qui organise les 24 Heures vélo. Et pour nous, il était difficile de déplacer l’événement une semaine avant ou une semaine après."

Cela aura-t-il une influence sur l’affluence, notamment des plus jeunes, enfants et ados, pour lesquels diverses activités et animations étaient organisées le mercredi après-midi ? L’organisateur ne le pense pas car "ce seront alors les vacances de Toussaint. Ils seront dès lors en congé. La course de 240 minutes destinées aux jeunes de 12 à 18 ans, le village des enfants, le village des ados, etc. Tout cela aura bien lieu, mais le mardi après-midi."

100 équipes espérées

Le CSE Animations souhaite la participation d’au moins 100 équipes à la course, toute catégorie confondue (course, humanitaire, folklorique – la plus attendue avec ses vélos customisés – personnel/anciens de l’université et entreprise). "Depuis plusieurs années, on constate qu’il y a chaque fois 12 équipes en plus. L’an dernier, il y en avait 88. On espère donc au moins 100 équipes pour cette 44e édition."

En 2022, quelque 50 000 personnes avaient participé aux 24 Heures vélo, de retour après deux ans d’absence pour cause de Covid.

D’ici au 24 octobre, 13 h, les préparatifs iront bon train pour le CSE Animations, les kots-à-projet, cercles et régionales impliqués dans l’organisation des festivités. "Si l’organisation est bien huilée, on cherche chaque année à offrir une meilleure expérience encore aux participants. L’artiste qui clôturera l’événement sur la Grand-Place le mercredi ? C’est encore un secret", sourit Noé Bierlaire.