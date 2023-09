Nivelles et Villers-la-Ville : de faux employés communaux au bout du fil

"Si certains habitants ont téléphoné à mon secrétariat après avoir reçu ce type d’appels, il y en a sans doute beaucoup d’autres qui ont été contactés, indique le bourgmestre, Pierre Huart. J’imagine qu’après avoir évoqué la possibilité d’une prime, on demande leurs coordonnées bancaires… C’est une escroquerie. La Ville ne téléphone pas aux gens à propos des primes, et jamais on ne demande de transmettre un numéro de compte par téléphone. Il ne faut surtout pas le faire. C’est vicieux de parler de prime pour l’énergie parce qu’il existe une prime communale pour l’isolation…"

La cité des Aclots n’est visiblement pas la seule touchée. En début de semaine, via les réseaux sociaux, Villers-la-Ville aussi a mis ses citoyens en garde contre ce type d’agissements.

"Il y a quelques mois, un homme m’avait appelé pour me proposer de l’énergie moins chère… au nom de la Commune de Villers-la-Ville ! Je lui ai fait répéter: sur le moment, j’ai cru à une plaisanterie. Et je n’avais pas eu connaissance d’autres cas donc nous n’avons pas réagi à ce moment-là, indique le bourgmestre villersois, Emmanuel Burton. Mais depuis quelques jours, plusieurs personnes ont effectivement téléphoné dans les services, après avoir été contactées par des gens qui se faisaient passer pour des membres de l’administration communale. Trois personnes m’ont d’ailleurs appelé en direct à ce sujet."

Sur les réseaux sociaux, la Commune de Villers-la-Ville a dès lors mis en garde les habitants contre ces escrocs qui se font passer pour des agents communaux, proposant de soi-disant primes à l’énergie. Et elle invite tous ceux qui ont reçu ce type d’appels à relever le numéro entrant, afin de donner cette information à la police.

"Se faire passer pour la Commune semble une méthode bien rodée: nous avons déposé une plainte en bonne et due forme, ajoute Emmanuel Burton. Les numéros d’appels sont souvent différents, et viendraient de call-centers…"