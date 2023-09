Trop de panneaux de signalisation: Wavre fait le grand nettoyage dans le centre-ville

Au début des vacances scolaires, les ouvriers communaux ont donc entamé un travail d’allégement de la signalisation verticale dans le centre-ville qui a été divisé en quatre zones de travail.

Deux de ces quatre zones viennent d’être finalisées. Les ouvriers communaux ont procédé à l’enlèvement de 78 panneaux. Ils ont remplacé 85 panneaux vétustes ou dégradés et nettoyé 93 panneaux soit couverts de graffitis ou d’autocollants.

Les deux dernières zones représenteront approximativement les mêmes quantités.

Un relevé complet de la signalétique en place avait été réalisé en 2022. Sur l’ensemble du territoire, 7 419 panneaux avaient été inventoriés.

Pour ceux du centre-ville, le service Mobilité de la commune a ensuite analysé leur pertinence pour fixer un cadre de sélection afin d’alléger la signalisation.

Ainsi, parmi les critères, il ne fallait pas confirmer une règle de circulation avec un nouveau panneau. Il était entendu que déplacer des panneaux sur des poteaux existants et les regrouper permettrait d’enlever certains poteaux. Ainsi la délimitation d’une zone 30 permet d’enlever toute une série de panneaux obligatoires lorsque la vitesse y était limitée à 50 km/h et donc de supprimer les panneaux d’interdiction qui ne sont plus réglementaires. De même dans un souci d’économies, il a été décidé de laver et réutiliser les panneaux qui sont encore en bon état.

Une fois que le centre-ville sera nettoyé des panneaux de signalisation excédentaire, le travail d’harmonisation et d’allégement de la signalisation verticale sur le reste du territoire communal se poursuivra comme le confirme le communiqué de presse de la Ville de Wavre "Tout d’abord, il est question de dé-densifier cette signalétique verticale, en supprimant les panneaux inutiles et en rationalisant le nombre de poteaux, pour libérer l’espace public, l’alléger et le rendre plus esthétique. Il s’agit aussi d’accroître la sécurité routière et de gérer les coûts en matière de signalisation."