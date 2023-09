Un premier groupe de cyclistes est parti de la gare de Namur vers 08h45. Ceux-ci ont rejoint Rhisnes via la N904, où un second groupe les attendait pour prendre le relais et s'engager le long de la N4. Au total, ce sont six groupes qui se sont relayés avec des arrêts à Gembloux, Walhain, Mont-Saint-Guibert et Louvain-la-Neuve. Le passage de témoin s'est à chaque fois fait par la transmission d'une pompe, symbole de la pression mise au gouvernement wallon pour que les choses bougent.

Actuellement, les cyclistes qui veulent emprunter la N4 le font à leurs risques et périls. La piste cyclable longe la nationale avec souvent une trop grande proximité avec les automobilistes, qui ne sont pas tenus de s'en écarter. Concrètement, le Gracq réclame donc l'aménagement d'une "cyclostrade" de Namur à Wavre, à savoir un cheminement continu bidirectionnel d'environ quatre mètres de large, réellement séparé de la route pour assurer la sécurité de ses usagers. En l'occurrence, cet aménagement devrait longer le plus possible la N4, afin que les cyclistes aient accès aux différents pôles qu'elle dessert et aux commerces qui la bordent.

Un tronçon d'environ quatre kilomètres est en cours d'aménagement à hauteur de Louvain-la-Neuve. Avec l'appui de Philippe Henry (Ecolo), le ministre wallon de la Mobilité. Une étude a également été commandée en 2022 par la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (Sofico). Mais depuis, les choses trainent, selon le Gracq, qui redoute que le dossier soit laissé de côté après les prochaines élections et a donc souhaité marquer le coup.