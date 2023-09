L’an dernier, deux des géants de Nivelles, l’Argayon et l’Argayonne, avaient été rénovés dans l’atelier d’un spécialiste à Comines-Warnetton. Et leur joyeuse (r)entrée à Nivelles, au printemps ; avait fait le bonheur des Aclots, attachés aux géants qui font partie de l’histoire de la ville depuis plus de six siècles.

Dimanche, c’était au tour de leur enfant, le Lolo, de faire son retour officiel après quatre mois passés dans l’atelier de Pierre Loyer. Bien sûr, aucun géant de Nivelles n’a survécu six siècles: ils ont eu une histoire mouvementée et figuraient parmi les sinistrés des bombardements de mai 1940. Mais ils ont été reconstruits et les dernières rénovations se font en prenant pour modèle les dessins réalisés en 1925 par Paul Collet. C’est à nouveau ce principe qui a été suivi pour le Lolo.

La structure d’osier à l’intérieur du "bébé géant" a été refaite, tout comme sa tête qui avait subi des dégâts et est à présent plus lisse. Quant à ses gants en tissu, ils sont redevenus de vraies mains. Ces réparations ont coûté environ 8 000 euros à la Ville, qui est propriétaire des géants (lire ci-contre).

Et pour marquer cette renaissance du Lolo, les porteurs de géants avaient imaginé un rassemblement de ses pairs, et un baptême folklorique, dimanche sur la Grand-Place. Pour l’événement, une trentaine de géants portés – la branche de la famille qui se déplace sur des roulettes n’était pas conviée – étaient venus de Soignies, de Bouvignes, de Namur, de Lessines, d’Ath, de Tilff, de Wavre… Ce rassemblement a ravi les amateurs, dimanche à Nivelles, d’autant qu’il était accompagné d’une parade et que le soleil était de la partie.

Mais avant le défilé, le Lolo version 2023 a été dévoilé officiellement, en présence des autorités. Même ses porteurs attitrés, Laurent Sampoux et Régis Zébier, ne l’avaient pas vu avant que la bâche qui le dissimulait soit ôtée. Le résultat a été applaudi par le public et après ce baptême folklorique, l’Argayon, l’Argayonne et le Lolo ont dansé en compagnie des parrain et marraine, Baudouin IV et son épouse Alix de Namur, qui avaient tous deux fait le déplacement depuis Ath.

Le Lolo sera donc à nouveau en pleine forme pour les prochaines sorties, d’autant que les porteurs sont en train de former deux nouvelles recrues pour lui donner vie: pas effrayées par ses 60 kilos, Manon Vandersande et Alice Sampoux le porteront de temps en temps.