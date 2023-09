Court-Saint-Étienne : Maryline Charlier quitte le conseil communal

Paul Urbain siégeait aussi au conseil de l’action sociale. Il y sera remplacé par Luc Jadoul, qui a donc prêté serment. Luc Jadoul habite le nouveau quartier de la Via Fragona, "est diplômé de l’ULB. Il a fait partie de plusieurs commissions de l’ULB notamment en matière sociale. Sa sensibilité aux matières sociales est clairement affirmée", a précisé le bourgmestre. Michel Clerck remplacera Paul Urbain à l’assemblée générale de l’Immobilière publique du centre et de l’est du Brabant.

Le bourgmestre a également annoncé que Maryline Charlier (Oxygène) renonçait à son mandat de conseillère communale. La démission de celle-ci a été actée mardi. "Je quitte le conseil communal, j’ai aussi quitté le groupe Oxygène", nous a-t-elle indiqué. Quant à connaître les motifs de cette décision: "Je préfère vous les faire parvenir par e-mail plutôt que par téléphone", nous a-t-elle signalé mercredi. Jusqu’à ce vendredi après-midi, elle ne nous avait toujours rien communiqué.

Son remplacement s’avère difficile: "Pour la remplacer, nous avons interrogé les personnes qui ont obtenu le plus haut score sur la liste Oxygène. Jusqu’à présent, nous avons un certain nombre de désistements", a signalé le bourgmestre. Coralie Van Stichel, 4e suppléante avec 61 voix de préférence, avait été convoquée au conseil pour prêter serment mais "elle nous a fait savoir qu’elle renonçait à son mandat. Nous n’étions plus dès lors dans les délais pour convoquer une autre personne. Le point est donc annulé".