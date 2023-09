Plantations de cannabis à Beauvechain: un "jardinier" retrouvé quatre ans après les faits et condamné à quinze mois de prison

Le tribunal correctionnel de Nivelles avait frappé dur à la mi-décembre 2022 pour punir les dix membres d’une association internationale de malfaiteurs recrutés par l’Albanais Adenis Dikollari, 31 ans, sans domicile connu en Belgique: cinq compatriotes, un Grec, un Roumain, un Algérien, une Moldave née en Russie et une Belge. Ils écopèrent d’un total de plus de vingt ans de taule avec confiscation de 265 000 €. Il faut dire qu’ils n’avaient pas fait dans le détail puisque quatre plantations furent découvertes dans des habitations du Brabant wallon et dans le Namurois. Elles regroupaient 3 124 plants de cannabis retrouvés à Beauvechain (784 plants surveillés du 14 février 2016 au 12 janvier 2021), Wavre (731 plants, du 30 novembre 2017 au 18 novembre 2020), Sart-Bernard (851 plants, du 31 janvier 2020 au 18 novembre 2020) et La Bruyère (758 plants, du 31 août 2020 au 13 janvier 2021).