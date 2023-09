Walhain: voici les trois projets retenus pour le budget participatif de 20.000€

La commission locale de développement rural (CLDR) a analysé les différents dossiers et les a acceptés. Imitée un peu plus tard par le collège communal (Avenir Communal et Écolo): "Nous tenons à faire part de notre satisfaction en constatant, particulièrement, la variété des projets retenus. Déposer un projet au nom de son ASBL ou en son nom requiert du temps, de l’investissement et de l’engagement. Les trois propositions émanent de citoyens motivés et engagés pour leur commune". L’objectif du collège, qui était de "soutenir les initiatives citoyennes et leur donner les moyens", est donc atteint.

Ce jeudi 31 août 2023, les trois dossiers ont été présentés. Le premier, c’est l’aménagement et la sécurisation du site de la pétanque de Perbais, pour 3 180 €. "Le site sera équipé de bancs publics et d’une clôture entre l’aire de jeux et les terrains de pétanque, afin de favoriser les rencontres sportives et sociales dans les meilleures conditions de confort et de sécurité pour tous." Accepté !

Thématique bien différente à Nil-Saint-Vincent, où une amélioration de la salle du Seuciau a été sollicitée par le groupe d’accueil des migrants, pour 5 500 €. "Le projet consiste à doter la salle d’accueil d’un équipement de loisir (table de ping-pong), rénover la cuisine et la salle de douche ainsi que rafraîchir les peintures du lieu." Un groupe de Walhinois s’est organisé depuis la crise migratoire pour offrir une solution aux migrants qui transitent par la Belgique dans des conditions souvent très difficiles et qui peuvent se reposer dans la salle et bénéficier de l’aide des citoyens. Cette action est menée déjà depuis plusieurs années.

La dernière fiche a été introduite par l’association Twist, qui propose depuis quelques mois un café citoyen à la Grange des Six Heures, à Nil-Saint-Vincent. Un montant de 4 541 € a été demandé pour que l’espace récemment rénové par la Commune bénéficie d’un "équipement fonctionnel (vaisselle, machine à café), de matériel d’entretien et de nettoyage, d’un équipement audiovisuel, d’un système de coffre sécurisé et du placement d’une petite enseigne pour assurer la visibilité du lieu. L’objectif reste la création d’une zone de convivialité permettant les rencontres intergénérationnelles pour tous les Walhinois".

Au total, 13 221 € ont ainsi été octroyés aux projets lauréats, dont la moitié sera subsidiée par la Région wallonne, qui soutient ce budget participatif.