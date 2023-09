De moins en moins de jeunes en Wallonie : comment a évolué la part d’enfants dans nos communes en 20 ans

Ainsi, bien qu’ils constituent 22,7 % de la population wallonne au 1er janvier 2023, le Luxembourg confirme être la province du sud du pays où la part de jeunes (20 ans et moins) est la plus élevée (23,6 %) de Wallonie. Pas étonnant dès lors que ce soit à Léglise, entre Neufchâteau et Habay, que les autorités régionales aient recensé la plus forte représentation d’enfants dans une même commune (28,8 %) à l’entame de l’année 2023.

Avec près de 3 jeunes sur 10 habitants, Dison, Bertogne ou encore Vaux-sur-Sûre font également partie des communes où la part d’enfants et adolescents est la plus importante de Wallonie.

À lire aussi

À l’inverse, les petites têtes blondes s’avèrent être moins présentes en moyenne dans les provinces de Liège (22,6 %) et Namur (22,2 %). Exemple le plus flagrant dans l’entité de Vresse-sur-Semois où elles ne représentent plus que 16 % de la population.

Au début de l’année 2023, sur les 262 communes répertoriées en Wallonie, 15 d’entre elles doivent sont déjà passées sous la barre des 20 % en ce qui concerne la représentativité des jeunes parmi leur population. Et d’autres entités devraient prochainement suivre…

Près de 5 % de jeunes en moins à Étalle en 10 ans

En effet, si la jeunesse commence à faire cruellement défaut dans des communes comme Gerpinnes, Viroinval ou encore Hastière, la tendance fait tache d’huile dans tout le sud du pays. En 10 ans, la part de Wallons âgés de 20 ans ou moins a ainsi diminué de 0,9 %. Pire, cette proportion a même chuté de 1,7 % dans la province du Luxembourg – et de 2,5 % dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne – où certaines entités se rajeunissent pourtant fortement depuis deux décennies.

À lire aussi

À l’instar d’Étalle, Aubel, Attert, Chaumont-Gistoux et Habay, il n’est donc pas rare de constater que certaines communes ont vu la part de leurs jeunes dégringoler de plus de 3 % dans leur registre civil depuis le 1er janvier 2013.

À titre de comparaison, au cours de la même décennie, seules 23 localités wallonnes (dont Martelange, Saint-Nicolas et Grâce-Hollogne) ont enregistré une (légère) augmentation des enfants et des adolescents dans leur population.

Hélécine, la principale exception en Wallonie depuis 2003

Et sur 20 ans ? La tendance à la baisse est encore plus marquée puisqu’elle avoisine 1,9 % pour l’ensemble de la Wallonie, atteignant même 3,1 % dans le Brabant Wallon (-7 % à Ottignies-Louvain-la-Neuve et -6,4 % à Chaumont-Gistoux) et les 5 % dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne.

Au niveau communal, quatre entités liégeoises s’avèrent être les plus touchées par cette tendance : Aubel, Nandrin, Jalhay et Thimister-Clermont. Dans ces localités, la proportion de jeunes a chuté d’au moins 7 % depuis le 1er janvier 2003 !

Reste quelques exceptions, malgré tout. À commencer par Hélécine (Brabant wallon), Martelange (Luxembourg) et Saint-Nicolas (Liège) où la population de moins de 20 ans a grimpé respectivement de 3,1 %, 2,5 % et 2,3 % en 20 ans.