Le moulin de Beaurieux, à Court-Saint-Étienne, aura les honneurs aux Journées du patrimoine

"Nous avons voulu sensibiliser la jeunesse parce que l’on protège ce que l’on aime et ce que l’on connaît. Outre les visites dont les animations sont orientées vers eux, nous avons également produit un guide de découverte du patrimoine pour les jeunes des 10 à 14 ans, ainsi qu’une collection de carnets expliquant les notions en lien avec le patrimoine ", a exposé la ministre du Patrimoine Valérie De Bue, ce vendredi, lors de sa visite aux propriétaires du moulin de Beaurieux à Court-Saint-Étienne.

En Brabant wallon, le moulin sera l’un des points d’attention des visiteurs. Cet édifice dont on trouve des recensements dans des écrits datant de 1312, n’a plus été ouvert au public des Journées du patrimoine, depuis longtemps. Et pour cause, il n’était plus en état. C’est en 2002 que le Grézien, Olivier Debras, a découvert sa mise en vente par un heureux hasard.

Cet ingénieur de formation a alors transformé son coup de cœur en véritable projet de vie. Un projet tout à fait atypique dans lequel Isabelle l’a suivi avec enthousiasme quelques années plus tard.

"Lorsque je suis arrivé ici en 2002, le meunier avait juste claqué la porte et laissé sa veste là. Tout était dans son jus mais il y avait de grosses rénovations à effectuer. La première restauration du moulin à eau a eu lieu en 2004, mais ce n’est qu’en 2017 que le moulin a trouvé sa nouvelle finalité, indique Olivier Debras. Nous avons décidé d’utiliser l’énergie de l’eau pour produire de l’électricité. Le mécanisme qui servait à moudre le grain pour faire de la farine a été abandonné et nous avons accouplé un générateur qui permet de produire 34 000 kW/heure par an. C’est l’équivalent de la consommation de 8 à 9 ménages moyens."

La moitié de cette énergie est directement consommée par les occupants des lieux, tandis que l’autre moitié est réinjectée dans le réseau. Un gain précieux à l’heure où le coût de l’électricité a pris des proportions gargantuesques.

"Le retour sur investissement est prévu en dix ans", souligne le propriétaire de ce bien non-classé qui n’a donc pas pu bénéficier d’un quelconque financement public pour la restauration de ses vieilles pierres.

Le couple se dit cependant heureux de faire découvrir ce patrimoine ancestral aux personnes intéressées. "Nous accueillons souvent des classes de primaire, explique Isabelle Debras. C’est fascinant de voir ce mécanisme et cette immense roue brasser l’eau. Le générateur fait un peu trop de bruit car nous avons été inondés en juillet 2021. Il devrait être remplacé…"

Un circuit passant par ce moulin, la ferme de Beaurieux, ainsi que le lieu-dit La Pierre qui tourne, a été concocté par les bénévoles du Patrimoine stéphanois.

Des kits pour fabriquer une roue sont prévus pour divertir les plus jeunes, ainsi que des contes pour enfants.

www.journeesdupatrimoine.be

Les carnets dédiés aux enfants de 8 à 12 ans seront vendus au prix de 2,50 € (25 pages) dès le 9 septembre.

http ://promotion.awap.be