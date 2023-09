Un nouveau bac en accueil du jeune enfant à Louvain-la-Neuve : "le secteur de la petite enfance manque cruellement de personnel en Brabant wallon"

Émilie Devos, directrice du département Sciences de l’éducation à la Haute École Lucia de Brouckère, a spécifié le 1er septembre, au centre de promotion sociale de l’UCL, les grandes lignes de la formation.

"Le diplôme de bachelier en accueil et éducation du jeune enfant est un cursus de trois ans, a-t-elle expliqué. Il sera commun entre la Haute École Bruxelles-Brabant, la haute école Lucia de Brouckère, le Centre d’enseignement supérieur de promotion et de formation continuée en Brabant wallon et l’institut provincial de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon. C’est dire qu’ici, deux hautes écoles et deux organismes de promotion sociale se sont donné la main afin de créer une formation la plus adéquate possible, formation mêlant la théorie à la pratique."

Et d’expliquer dans la foulée que la formation abordera l’accueil du jeune enfant aussi bien en crèche qu’à domicile, en milieu extra-scolaire, en centre de vacances et en service d’accompagnement (AMO, Aide précoce, SOS enfants). Le cursus sera dispensé en horaire de jour et reposera notamment sur des ateliers de formation pratique et des stages, un dernier stage de quatre mois terminant le cursus.

"Le secteur de la petite enfance manque cruellement de personnel en Brabant wallon et ailleurs"

Isabelle Evrard, députée provinciale en charge de l’Enseignement: "Le Brabant wallon poursuit ici sa philosophie d’organisation de formations innovantes, a-t-elle dit, et cela en connexion directe avec les besoins du territoire, et tout en s’associant à d’autres pouvoirs organisateurs."

Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la Petite Enfance, a pris le relais au micro. "Le secteur de la petite enfance manque cruellement de personnel en Brabant wallon et ailleurs, a-t-elle argumenté. Offrir des formations dans un secteur toujours plus complexe est riche de sens. Le lien entre les puéricultrices et la direction des crèches, par exemple, s’en verra renforcer. Ce n’est qu’une des possibilités de la nouvelle orientation, qui offrira de véritables débouchés aux futurs bacheliers."

Les inscriptions se font en ligne sur www.heldb.be/futurs-etudiants/