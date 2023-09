À 19 ans, Magali est la plus jeune de la délégation belge ! La Chaumontoise étudie à l’institut Saint-Joseph de Jambes et concourt dans la catégorie "fashion technology".

"Suivre des études scientifiques pour faire comme ma sœur et accepter sans broncher le souhait de mes parents ? Il n’en était pas question. Il n’y a que moi qui sais pour quoi je suis faite", confie Magali Tartinville.

La jeune femme a du caractère et de la suite dans les idées. "Petite déjà, j’adorais peindre sur les murs, même si c’était moche ! J’ai toujours eu besoin de m’exprimer".

Ce besoin d’expression ne se manifeste plus sur les murs de la maison familiale, mais dans le monde de la mode. L’art est le moyen d’expression de Magali, loin d’un cursus classique où son horizon était bouché. L’année 2020 et la pandémie marquent un tournant pour la Chaumontoise, qui fait ce qu’elle sait faire de mieux: de la couture. "J’ai passé mon confinement à coudre. Je ne vivais que pour ça et ne me voyais pas retourner sur les bancs de l’école."

Un dévouement qui fait céder ses parents et l’éloigne d’un chemin pourtant tout tracé. Magali s’inscrit à Saint-Joseph sur les conseils d’une ancienne des WorldSkills, accumule de l’expérience, continue à concevoir des vêtements et atteint la première place aux Startech’s sous le regard impressionné de ses parents.

Elle formera un binôme complémentaire avec Héloïse, une compétitrice liégeoise et voit déjà plus loin que la Pologne. Son rêve ? "Shanghaï 2026 !", s’exclame-t-elle. Avant ça, il y a Gdansk, tout de même. Un rendez-vous abordé avec appétit !

Nathan Hartes, 23 ans, Chastre

Nathan concourt dans la catégorie "mécatronique" avec son binôme Rémy, de Huy. Formé à Hennalux Virton, le jeune homme se dit honoré de représenter la Belgique aux EuroSkills.

Nathan et Magali ont un dénominateur commun à leur parcours: ils s’ennuient à l’école. Le Chastrois ne trouve pas sa place dans un environnement qui ne lui convient pas. C’est en section électricité que le déclic a lieu, lors d’une journée portes ouvertes. "Je me suis plus amusé en quatre heures qu’en deux années complètes", précise le jeune homme.

Il n’en fallait pas plus. Nathan s’inscrit à Hennalux Seraing, puis Virton. Son école lui ouvre les portes des Startech’s. À sa deuxième participation, le jeune homme obtient la chance (et la responsabilité) de porter haut le noir-jaune-rouge du drapeau belge aux EuroSkills. Son défi, il le sait, c’est la gestion du timing. "Je ressens cette pression de représenter mon pays. Elle est très forte. Mais derrière, il y a l’excitation, la motivation et surtout l’envie de monter ce dont on est capable avec l’équipe", poursuit le Chastrois.

À quelques jours du début de la compétition, Nathan n’a rien laissé au hasard. Au point de s’entraîner en dehors des heures de cours. "À l’école, on a une salle spéciale programmation. Je demande la clé pour pouvoir y accéder et m’entraîner quand j’en ai la possibilité." Les heures supp’payeront elles à Gdansk ? C’est tout le mal qu’on souhaite à Nathan.

Thibault Bounoider, 22 ans, Vieux-Genappe

Thibault représentera la Belgique pour la catégorie "service en salle". À 22 ans, le Genappien travaille au restaurant Piment & Chocolat de Sombreffe. Il aura l’occasion de montrer son savoir-faire en Pologne.

La restauration ? Une "évidence" pour Thibault, qui choisit l’EFP pour sa formation. "Ce sont de vrais professionnels du métier qui donnent cours", analyse le jeune homme. L’intéressé est un vrai couteau suisse du service en salle et s’intéresse à tout. Cocktail, bar, présentation et décantage des vins, fromages, mise en place: le Genappien survole les Startech’s et n’a certainement pas volé sa place dans l’avion qui l’emmènera à Gdansk, avec le reste de la délégation belge.

"Mon papa cuisine beaucoup. Jeune, j’étais toujours avec lui. Même pour mes jobs étudiants, je choisissais dans le domaine de la restauration", se souvient Thibault. Sa formation lui permet de passer en cuisine, en salle et en gestion. Persuadé d’être à sa meilleure place derrière les fourneaux, c’est pourtant au service en salle que le jeune homme concourt à Gdansk. "Lors d’un stage, je suis allé dépanner de l’autre côté, celui que les clients voient. J’ai adoré."

Un heureux hasard qui le conduit désormais en Pologne, où Thibault nourrit de grandes ambitions. "J’apprendrai énormément de cette expérience. Une médaille d’excellence, ce serait déjà génial mais monter sur le podium, la consécration !"