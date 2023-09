Wavre : une marche gourmande à Limal, au profit du Télévie

L’année dernière le comité des fêtes de Limal avait organisé un souper au profit du Télévie. Ce souper avait permis de récolter 6 760 €. Le comité des fêtes limalois ne veut pas en rester là. Cette année, en plus du souper, il a décidé d’organiser sa première marche gourmande parrainée au profit du Télévie. Elle aura lieu le samedi 23 septembre au départ de la salle de l’Amitié. "Cette marche gourmande parrainée sera agrémentée d’animations et de dégustations. Sur le parcours, les participants auront l’occasion de découvrir des artisans de bouche et pourront goûter leurs produits. C’est une activité à faire en famille ou entre amis pour partager ce moment que nous voulons hyper convivial. C’est aussi un bon moyen d’apporter sa contribution à la recherche contre le cancer et de soutenir le Télévie. Jolie promenade, plaisirs gustatifs et générosité, cela fait trois bonnes raisons d’y participer, résume Manon Lenotte, une des bénévoles du comité des fêtes de Limal. Le montant minimal à récolter est de 30 € par participant. Dernier détail, chaque participant peut être son propre parrain !"