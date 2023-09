Des CDI sont promis à douze calorifugeurs motivés

Et ça marche plutôt bien: de la laiterie à la centrale nucléaire en passant par les sociétés de la chimie ou de l’agroalimentaire, tout le monde doit installer ou rénover des tuyaux et des gaines, en veillant à les isoler pour éviter les pertes d’énergie ou pour maintenir la température fixe que nécessitent certains processus. Le problème, c’est que le métier de calorifugeurs, c’est-à-dire de technicien de l’isolation industrielle, ne s’apprend pas à l’école.

C’est sur le terrain que les spécialistes sont formés. Et il en manque ces derniers temps, le métier étant désormais officiellement considéré comme une pénurie. "On le sent depuis trois ou quatre ans, et nous avons déjà dû refuser des commandes, faute de personnel disponible, indique le patron de Jemisol, Rafaël Spina. Nous avons publié des annonces, fait appel à des sociétés d’interim, mais sans grands résultats."

"Coup de poing pénurie"

La PME vient dès lors de faire appel au Forem pour activer le dispositif "Coup de poing pénurie" (lire ci-dessous). L’idée est de proposer une formation sur mesure, théorique dans les locaux du Forem mais aussi pratique au sein de l’entreprise, pour dénicher douze perles rares.

Le jeudi 14 septembre, de 16 h 30 à 20 h, tous les candidats potentiels – inscription obligatoire via agenda.leforem.be – pourront venir découvrir Jemisol, rue de l’Artisanat, à Nivelles. Ils pourront ainsi voir exactement ce qu’on y fait, ce qui est attendu des travailleurs et quelle est la culture d’entreprise. Ceux qui auront accroché pourront s’inscrire à la formation, prévue pour 20 semaines à partir du 9 octobre. Et pour ceux qui seront sélectionnés et iront au bout de ces 20 semaines de stage, douze CDI sont garantis au sein de la société nivelloise.

"Nous ne demandons pas de diplôme particulier: il faut juste être motivé, s’intégrer dans une équipe et avoir envie d’apprendre un nouveau métier, précise Rafaël Spina. On recherche des gens méticuleux, à l’esprit ouvert. Il faut un niveau de français suffisant pour suivre la formation mais aussi pour comprendre les consignes de sécurité sur les chantiers. Travailler dans des milieux industriels variés, cela implique de respecter des règles de sécurité: c’est l’ADN de notre entreprise. Pour le reste, on sait bien qu’on ne peut pas tout savoir en quatre mois de formation. C’est un métier qui s’apprend aussi sur le terrain…"

Accessible aux travailleuses

Monter et démonter des conduits, placer de l’isolation, c’est physique mais le métier est tout à fait accessible aux travailleuses. Plusieurs femmes sont d’ailleurs déjà inscrites pour la séance d’information du 14 septembre. Et comme on travaille aussi parfois en hauteur, mieux vaut ne pas être sujet au vertige.

"C’est un métier où il faut se lever tôt pour être sur les chantiers, où on travaille parfois à l’extérieur ou dans la chaleur, concède le patron de Jemisol. Mais on ne fait jamais la même chose, et nous sommes une entreprise dans laquelle on n’attend pas que celui qui travaille bien vienne demander que l’on augmente son salaire. Il y a aussi des évolutions de carrière. Chez nous, après quelques années, on peut devenir contremaître, superviseur ou chef de projet."