Elle avait répondu à la deuxième vague de l’appel à projet "Résilience Biodiversité-Climat" de la Région dans le cadre du plan de relance wallon. Et son dossier, monté par un bureau d’études travaillant sur l’étude, en cours, sur les vulnérabilités et la résilience d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, a donc été retenu. La Ville recevra quasiment le maximum possible, le montant du subside ne pouvant pas dépasser les 2 millions €.

Mais que sera-t-il fait avec cette enveloppe budgétaire ? Le programme précis n’est pas encore ficelé mais globalement, il est question de réaménager les berges de la Dyle et de recréer des méandres, pour "calmer" le flux de la rivière. L’objectif est de favoriser la biodiversité, mais aussi de lutter contre les inondations. Une zone d’immersion temporaire sera-t-elle créée ? Ce n’est pas encore défini.

"Pas la solution miracle contre les inondations"

"Je me réjouis de ce subside, mais attention toutefois, il ne faut pas croire que c’est la solution miracle contre les inondations, tempère la bourgmestre Julie Chantry (Écolo). Cela permettra de ramener de la biodiversité tandis que c’est une petite goutte dans la lutte contre les inondations qui peuvent toucher le centre d’Ottignies (NDLR: comme ce fut encore le cas le vendredi 25 août dernier). Mais si toutes les Communes le font, cela peut permettre de calmer la rivière. Les travaux, toute une série de petits aménagements, ne seront pas très perceptibles pour les habitants. Le montant paraît important mais ce qui coûte cher, c’est le décaissement pour reméandrer la Dyle."

Dans l’appel à projets, on peut lire que "la renaturation des berges et des cours d’eau, la reméandration, la restauration de zones humides et la création de zones d’immersion temporaire, naturelles (aussi appelées zones d’expansion de crues) ou aménagées, ont pour objectif d’apporter des solutions basées sur la nature en termes de lutte contre les inondations, tout en ayant un impact positif sur le cycle de l’eau, la qualité des eaux de surface et souterraines et l’approvisionnement en eau (épuration, écoulement, infiltration)."

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, le projet concerne une petite portion de la rivière, de la limite avec Court-Saint-Étienne à la rue de la Station, derrière la Mégisserie et TV Com. "Cette zone pilote est intéressante car elle est située en amont du centre-ville. Y travailler peut donc améliorer la donne dans Ottignies. En outre, le terrain à l’arrière de la Mégisserie appartient à la Ville, donc nous y avons la maîtrise foncière."

Les travaux devront être réalisés d’ici le 31 août 2026.

Une zone d’expansion de crue à Orp-Jauche

Parmi les 9 autres projets retenus par le gouvernement wallon lors de ce deuxième tour, un est porté par la Province du Brabant wallon et concerne Orp-Jauche. Il s’agit de créer une zone d’expansion de crues sur le Ry des Corées sur le bassin versant de la Gette. Le montant du subside s’élève là à 464 609,75 €.