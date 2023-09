Incourt : Lucas Witczuk, le plus rapide mangeur de choucroute à Roux-Miroir

Pourtant, en associant le comité de la Fête du chou et le groupe Facebook "Miroir mon Roux-Miroir", les organisateurs avaient multiplié leurs forces mais Stéphane Lebrun qui préside le comité de la Fête du chou a sa petite idée sur la question: "L’année dernière, on avait invité un comique qui animait l’apéro. Cette année, on a proposé un pain saucisse qui a eu moins de succès. C’est bon à retenir et il faut sans doute maintenir une animation lors de l’apéro. En ce qui concerne la brocante, je pense que le brouillard qui est tombé dimanche matin a découragé certains brocanteurs. Il en aurait fallu au moins une trentaine de plus pour que ce soit plus consistant. Maintenant, on a accueilli pas mal de visiteurs, surtout l’après-midi, et les gens étaient contents".

24 mangeurs de chou

Quant au concours du plus grand mangeur de chou, il y a eu sept participants chez les hommes, huit chez les femmes et neuf chez les enfants. "Tout était une question de rapidité. Les hommes et les femmes avaient une assiette contenant 1 kg de choucroute à manger le plus rapidement possible alors que les jeunes et enfants devaient manger un hot-dog."

Lucas Witczuk (Roux-Miroir) s’est montré le plus rapide chez les hommes, Audrey Faiderbe (Opprebais) chez les femmes et Alekos Serpi (Nodebais) chez les enfants.