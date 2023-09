Orp-Jauche : la Commune a gagné de l’argent avec les déchets

"Nous avions approuvé le 26 octobre 2021 une prévision de calcul et nous venons de recevoir les chiffres, a expliqué le président du conseil, Olivier Maroy (Union Politique). Il s’avère que le coût-vérité s’élève à 109%. Nous devons être entre 95 et 110%, le but étant d’éviter que les Communes ne se fassent de l’argent, avec des recettes plus élevées que les dépenses, ou au contraire ne répercutent pas le coût-vérité dans sa globalité." En d’autres termes, si le coût-vérité est de 95%, la Commune complète à hauteur de 5% les dépenses qui n’ont pas été financées par l’achat de sacs-poubelle et l’enrôlement de la taxe déchets. Si ce coût-vérité est de 105%, les citoyens ont payé plus que le coût total de la gestion des déchets.

"Le cout-vérité à 109%, c’est assez rare, a noté le bourgmestre, Hugues Ghenne (Union Politique). La Commune perd généralement de l’argent. Nous avons suivi les prévisions de l’intercommunale inBW, qui a estimé trop peu d’achats de sacs blancs, pensant que les citoyens d’Orp-Jauche utiliseraient davantage de sacs organiques et PMC."

Difficile évidemment d’anticiper le comportement des citoyens en matière de gestion des déchets. Le problème, c’est que les Communes ont très peu de contrôle sur ces chiffres. "Nous les recevons a posteriori, a poursuivi Hugues Ghenne. On ne sait plus rien y faire. On vise généralement les 100% et d’habitude on a tendance à être sous ce seuil et donc à payer pour les citoyens. Notre but n’est en tout cas pas de se faire de l’argent."

Olivier Maroy a ajouté qu’une réunion allait avoir lieu avec l’inBW afin de trouver des solutions pour mutualiser les coûts. En ce moment, presque chaque Commune choisit la formule qui l’arrange. D’un côté, c’est normal, chaque majorité pose un choix politique. Le souci, c’est que les coûts sont plus élevés.