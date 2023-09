Villers-la-Ville : deux voitures électriques partagées

D’après les spécialistes, l’utilisation d’une voiture partagée par ceux qui ont de temps en temps besoin d’un véhicule permet de remplacer entre 6 et 15 voitures individuelles. Plus besoin de payer, en plus du prix d’achat, une assurance et des entretiens pour une voiture qui reste dans un garage 95% du temps. Et avec le choix de deux voitures électriques, cette solution flexible pour les riverains permettra en plus de réduire les émissions de CO2. "C’est aussi une occasion de faire connaissance avec la mobilité électrique, a précisé mercredi Julie Charles l’échevine de la Mobilité. Ces voitures seront disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7."

Concrètement, le service est déjà opérationnel et passe par l’utilisation de l’application Share Mobiliy ( https ://app.share-mobility.be) disponible sur l’App Store et sur Google Play. Après l’avoir téléchargée, il faut se créer un compte personnel à l’aide d’une carte d’identité et d’un permis de conduire. Le paiement se fait via une carte de crédit, en fonction de l’utilisation, à raison de 3,99 € de l’heure (forfait de 29 € pour 12 heures, 45 € pour 24 heures) et de 0,27 € par kilomètre.

Celui qui veut utiliser les voitures se laisse "piloter" par l’application sur son smartphone pour déverrouiller la voiture et partir au volant. Avant de démarrer, il doit faire des photos des quatre coins du véhicule pour attester de son état avant utilisation.

Des tarifs dégressifs sont prévus pour les utilisateurs assidus. La durée maximale pour utiliser en continu ces voitures qui doivent rester partagées est de trois jours. L’assurance omnium complète est comprise dans le tarif, et l’assurance responsabilité civile prévoit une franchise de 750 € en cas d’accident en tort. Le système désormais opérationnel à Villers est déjà appliqué dans d’autres communes comme Genappe et La Hulpe, et tout récemment Court-Saint-Étienne.

En ce qui concerne le montage financier, ces voitures partagées coûtent 575 € par mois à la Commune mais ce tarif est dégressif en fonction de l’utilisation par les citoyens. Et à partir de 160 heures d’utilisation par mois, il ne coûte plus rien à la collectivité. Lorsque des bénéfices seront engrangés, ils seront répartis entre la société qui gère le système et la Commune. La convention prévoit par ailleurs une utilisation gratuite pour les fonctionnaires communaux lors de leurs missions professionnelles.