Wavre : le parc des Collines s’agrandit encore

L’entrée du zoning nord de Wavre, le parc d’affaires Les Collines poursuit son expansion. Le groupe Codic a lancé, il y a quelques jours, les travaux de terrassement du projet Wellwood qui comprend la construction de cinq immeubles de bureaux de nouvelle génération entre la chaussée des Collines t l’avenue Léonard de Vinci. Il s’agit de la sixième phase du projet Les Collines initié en 1995 mais il s’agit de la première phase du projet Wellwood qui comprend la construction de trois bâtiments sur six niveaux, avec des balcons privés à chaque étage et une terrasse sur le toit. C’est Assar Inclusive Architecture qui est le bureau d’architectes du projet et c’est la société Getfullylet qui en est la conceptrice. Pour chaque immeuble, la disposition maximise l’utilisation des espaces intérieurs, lesquels sont modulables pour répondre aux besoins des futurs locataires.