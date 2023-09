Grez-Doiceau : "À l’eau, le hockey", espère le Comité pour un sport durable

Une rencontre a eu lieu avec les autorités récemment. "Oui, pour discuter du projet et de ses conséquences alors que dans le même temps, un entrepreneur avait été désigné et les travaux programmés pour octobre, avec un forage qui est encore loin d’être accordé. Nous avons décidé de ne plus nous taire et de prendre nos responsabilités citoyennes en agissant."

Selon le CPSD, il y a une multitude de problèmes qui découlent de deux points essentiels: les choses sont allées trop vite et on n’a pas pris le temps d’analyser les enjeux. "Fier d’avoir obtenu des subsides, on a avancé – et on avance toujours – au bulldozer. Le deuxième point c’est qu’on n’a pas pris en compte et analysé toutes les conséquences indirectes liées au projet et elles sont très nombreuses. La majorité politique a signé la Convention des Maires et s’est engagée dans un Plan Climat. Or, dans ce projet rien n’est mis en œuvre pour développer une politique durable que ce soit au niveau budgétaire, environnemental, préservation des ressources, résilience, etc. On nous accuse de vouloir empêcher les jeunes et moins jeunes de pratiquer un sport. Nous estimons qu’en 2023, mettre en œuvre des politiques garantissant un avenir aux générations futures doit être la ligne de conduite, le prisme à travers lequel tout projet doit être examiné et ce n’est clairement pas le cas ici."