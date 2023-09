Pendant un an, le collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud va fêter son centenaire avec une foule d’activités

Comme autres personnalités connues, Benoît Martin évoque Charles-Ferdinand Nothomb, ancien président du parti social-chrétien et ministre d’État, les frères Antoine et Denis Wielemans du groupe des Girls in Hawaii et dans le monde médiatique Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF et Jean-Marc Ghéraille, ancien rédacteur chef de la DH Les Sports et actuel directeur de l’antenne de LN24. Et la liste est loin d’être exhaustive…

Fondé par le cardinal Mercier, le collège s’est créé petit à petit pour devenir une des plus grandes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l’origine, l’établissement était composé que de quatre élèves, sans qu’il n’y ait encore de bâtiment… et même de professeur, explique le vice directeur. Aujourd’hui, le collège archiépiscopal a bien grandi. Il se compose de cinq écoles : une maternelle, une primaire, une pour les deux premières années du secondaire, l’Institut pour l’enseignement technique de transition et de qualification et les Humanités pour le général de transition. Ces écoles se répartissent sur 15 hectares en près d’une vingtaine de bâtiments. 3 100 élèves y sont inscrits cette année et 300 personnes composent le personnel du collège.

La bénédiction de la toute première pierre du collège par le Cardinal Mercier (9 juin 1924). ©DR

Ce succès, le collège Cardinal Mercier ne le doit pas au hasard. Rapidement, il a proposé en plus des salles de cours, un internat et un système éducatif à l’anglaise : cours le matin et activités sportives l’après-midi. L’influence anglaise était chère au cardinal, et on peut également la retrouver dans la forme des premiers bâtiments, en style anglo-normand. Dans un premier temps, les établissements étaient réservés aux garçons. Les filles n’ont pu y entrer qu’à partir de 1981.

Photo de groupe des quatre premiers élèves du collège cardinal Mercier. ©DR

La célèbre statue du Cardinal qui orne à l’entrée du collège a été inaugurée le 30 juin 1935, près d’une décennie après le décès du cardinal, par le roi Léopold III et la reine Astrid. “Il s’agit d’une des dernières apparitions publiques de la reine Astrid avant son tragique accident” raconte Benoît Martin.

Inauguration de la statue du Cardinal Mercier, juste devant l'entrée du collège, en présence du Roi Léopold III et de la Reine Astrid. Une des dernières apparitions de la Reine avant son tragique accident. ©DR

Un centenaire en grande pompe

Voyant la date du centenaire approcher, les équipes du collège ont réfléchi aux options pour le fêter. Un jour, une semaine ? Finalement, l’entièreté de l’année scolaire 2023-2024 sera dédiée au centenaire du collège archiépiscopal. Dans la foulée un Comité du centenaire a été créé et est chapeauté par le vice-directeur Benoît Martin. Trois axes ont été décidés par le comité : un axe pédagogique pour les élèves et l’équipe éducative, un axe culturel avec des évènements ouverts à tous et un axe patrimonial et caritatif dont les objectifs sont de restaurer l’entrée du campus (autour de la statue du cardinal) et reverser les bénéfices des évènements à quelques associations.

Une partie des bénéfices engendrés par le centenaire serviront à rénover les abords de la statue du cardinal. Le reste sera reversé à des associations. ©DR

Chaque mois des évènements jalonneront la vie au cardinal Mercier. Pour n’en mentionner que quelques-uns, il y aura, pour lancer les hostilités, la première conférence d’un cycle de trois, le mardi 19 septembre, avec Gabriel Ringlet, théologien et écrivain sur “Ouvrir l’école quand tout se ferme”. S’en suivra une avec l’ancienne Première ministre et ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, “2020-2024 : décryptages et perspectives”, le mardi 14 novembre. Plus tard dans l’année, le 19 mars 2024, Julie Morelle viendra animer une conférence-débat, dans le style de son émission Déclic de la RTBF. Trois anciens élèves du collège seront ses invités : Cédric Blanpain (chercheur dans le domaine des cellules souches), Bruno Colmant (auteur, économiste et ancien juge) et Dominique Lancksweert (banquier, président du conseil d’administration de la Sofina).

D’autres activités viendront compléter le calendrier comme une marche ADEPS le dimanche 1er octobre, des soupers des anciens, un concert de Noël, le 3 décembre, par l’Ensemble Kheops, une exposition sur l’histoire de l’école (du 12 au 26 février 2024), une brocante organisée par l’association des parents, le dimanche 24 mars, et même des heures de cours “comme en 1924”… les coups de règle sur les doigts en moins. Le centenaire se termine le vendredi 17 mai avec l’inauguration du nouveau bâtiment. Le lendemain, le samedi 18 mai avec des activités pour les familles dans l’après-midi suivies d’une soirée avec food-trucks et bars avec concerts d’anciens élèves devenus artistes (Ador, Aurel, Satchel Hart) et pourquoi pas un feu d’artifice, glisse Benoît Martin.

Une œuvre collaborative… et deux bières

Le centenaire du collège cardinal Mercier, ce n’est pas seulement des évènements mais c’est aussi deux réalisations. Tout d’abord, les élèves du DOA (1re et 2e secondaires) réaliseront une mosaïque sous la supervision de la mosaïste aclote, Anne de Labouret et de leurs professeurs d’art. Il s’agit d’une œuvre collaborative ou chaque classe aura son disque à compléter. Ainsi, chaque élève apportera sa pierre/son morceau de mosaïque à l’édifice. Les professeurs lors d‘une journée pédagogique s’occuperont du tronc et des branches. L’œuvre sera ensuite installée sur le pignon du bâtiment O – Otlet. On peut déjà y découvrir le rendu avec les tracés déjà dessinés sur la façade.

©DR

Et pour aider à la tenue des évènements et financer l’axe caritatif, le collège a lancé la production de bières spéciales pour le centenaire : “Notre directeur des infrastructures est également zythologue. Il nous a élaboré trois bières : une saison, une triple et une IPA, que nous avons testées à l’aveugle lors d’un afterwork. Il fallait en retenir deux et nous avons laissé l’IPA de côté.” Ainsi est née La Cardinale, dont le nom parle de lui-même. La bière se décline en la saison, proche d’une pils et une triple.

Une fois sélectionnées les recettes ont été confiées à un brasseur et 20 000 bouteilles ont été produites. Elles seront proposées à la vente lors des différents évènements du centenaire. Les amateurs du 9e art l’auront remarqué, les étiquettes ont été créées par le dessinateur de BD belge Alain Poncelet (Close-up, Noire Odyssée, Rupture(s), etc.). Chaque bien à sa “cardinale” devant un des bâtiments du collège.