André Antoine ne sera pas candidat aux prochaines élections : “j’ai des petits-enfants. J’ai envie d’en profiter”

Âgé de 63 ans, André Antoine va donc quitter le parlement wallon : “Je n’oublie pas ma date de naissance. Je suis heureux et reconnaissant pour ma carrière parlementaire”.

En jetant un œil dans le rétroviseur, le Perwézien veut aussi se montrer reconnaissant envers Gérard Deprez “qui m’a engagé à la fin de mes études de droit et qui s’est chargé de ma post-formation” ; envers Yves du Monceau “qui était tête de liste lors de ma première campagne. Personne n’a autant marqué l’histoire du Brabant wallon que lui, l’accueil de l’université à Louvain-la-Neuve a changé l’histoire du Brabant wallon” ; et Joëlle Milquet, “que j’ai rencontrée au cercle de Droit, c’est une femme d’une fertilité d’idées incroyable, d’un courage et d’une opiniâtreté dingue”.

En 1985, André Antoine était le plus jeune parlementaire du pays, ce qui lui valut d’être affublé du surnom de “Bébé Antoine”. Surnom qui ne le gêne pas, assure-t-il. Le Perwézien quittera donc le parlement avant de se voir coller le surnom de “Pépé Antoine”.

Sera-t-il encore candidat aux élections communales ? “Sincèrement, je ne pense pas. Mais je me donne encore le temps de la réflexion.”

Se pose donc la question de savoir qui prendra le relais comme tête de pont des Engagés en Brabant wallon ? Ce ne sera pas Olivier Vanham. Le Brainois va se concentrer sur les élections communales à Braine-l’Alleud. “Il est temps de passer le témoin. Les listes sont en train d’être élaborées. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais on devrait avoir de bons candidats d’ouverture. Il faut que les Engagés soient forts lors des prochaines élections. On a besoin de l’intelligence de la nuance face à la brutalité des extrêmes.”

Cela dit, il reste encore quelques mois avant les élections. “Je reste passionné par le travail parlementaire. Je vais encore contrôler, suggérer et oser. Contrôler en posant des questions parlementaires. Je sais que certains les trouvent trop nombreuses. 1 355 sur ces quatre dernières années. Mais me reproche-t-on sérieusement de faire mon travail parlementaire ? J’en prépare une sur les piscines pour que la Région puisse aider les Communes qui gèrent une piscine.”