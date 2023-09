Impresario : le jeu de société Made in BW cherche son public

Sylvain Van Herck est un instituteur, habitant de Grez-Doiceau depuis près d’une décennie. Aussi loin que sa mémoire remonte, il a toujours été passionné du jeu de société. D’abord du jeu de cartes de duel Magic : The Gathering (dont sont inspirés Yu-Gi-Oh ! et Pokémon) puis il s’est tourné, il y a quelques années vers les jeux de société, au sens plus général du terme.

Sa passion pour les jeux de société, il a également décidé de la partager : via une chaîne YouTube, un compte Instagram et même désormais un club à Grez-Doiceau : le Grez Gaming Club. Durant la période covid, Sylvain a eu l’aval de sa direction pour organiser des jeux de société avec des élèves de son école : “ils apprenaient dix jeux par année. De cela est germée l’idée d’inventer mon propre jeu. J’avais pas mal d’idées et en tant qu’amateur de musique, je voulais un jeu qui rassemble les deux”.

Impresario est un jeu rapide, une partie dure environ 15 minutes. Le but est de pouvoir les cumuler, le jeu idéal entre amis ou en famille. La particularité du titre est qu’il se joue en simultané. Les joueurs ne doivent donc pas attendre chacun leur tour et c’est là qu’est la force d’Impresario : il faut décider rapidement et planifier minutieusement au risque de rater le coche. Le jeu a de quoi trouver son public mais Sylvain reste réaliste : “il y a tellement de jeux de société qui sortent aujourd’hui, c’est dur de faire sa place, j’ai du mal à rêver d’une carrière de créateur”.

Pour sortir Impresario, Sylvain s’autoédite et a lancé sa campagne de financement sur le site Ulule, le 22 août 2023. À l’heure de l’écriture de ces lignes, il en est à 40 % de son financement qui se termine le 4 octobre prochain. Sylvain cherche des contributeurs, et un euro suffit pour financer le projet. En fonction du montant de la contribution, plusieurs avantages sont proposés comme plusieurs exemplaires du jeu à sa sortie, un t-shirt avec une illustration de Téo Anrys, voire une illustration originale. À terme, Sylvain espère récolter 3500 euros pour sortir le jeu.