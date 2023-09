L’agenda du Brabant wallon: les Journées du patrimoine et tout le reste

C’est aussi ce week-end que Tourinnes-Saint-Lambert accueille la plus ancienne foire aux potirons d’Europe, que les Baladins du Miroir ont fait appel à leurs amis du cirque, de la musique et du théâtre pour faire de ces 8, 9 et 10 septembre, trois jours de fête à l’occasion du festival Ô Chapô, que les journées du cheval sont organisées à Braine-l’Alleud, que Nivelles accueille le 8e Festival des bières, que Wavre organise sa Journée de la mobilité wavrienne ce dimanche 10 septembre.

À noter aussi que l’ONG WAPA International – qui lutte contre l’utilisation des enfants dans les conflits armés – organise la 7e édition de sa course-relais de paddle au lac de Genval, ce dimanche.

Sans oublier toutes les activités reprises dans l’agenda ci-dessous.

Expositions

Jodoigne: "Contes et légendes en Brabant wallon"

Chantal Ernst et Alain Poncelet viennent de publier leur deuxième livre "Contes et Légendes en Brabant wallon" dont les illustrations originales font l’objet d’une exposition à l’hôtel des Libertés, Grand-Place. Du 8 au 22 septembre, aux heures d’ouverture de l’antenne de la Maison du tourisme en Brabant wallon.

conteetlitterature.be

Waterloo: "Vibrations" de Nadine Arcolie

Depuis son enfance, Nadine Arcolie baigne dans le monde de la création et de la couleur. Elle invite le visiteur à partager son attrait pour les astres, les cercles et les formes rondes. Espace Bernier, rue François Libert, 26. Jusqu’au 17 septembre.

www.centre-culturel-waterloo.be

Deux années d’acquisitions au musée Marthe Donas, à Ittre

Présentation des œuvres acquises au cours des derniers mois. Près de 30 artistes belges aux cimaises: Anne Bonnet, Jean Brusselmans, Michel Smolders, Antoine Mortier, Marthe Donas, Jean Rets, Kurt Lewy, Luc Peire, Willy Anthoons, Francis De Bolle, Jo Dustin, Christine Ravaux, Guillaume Vanden Borre, Marcel-Louis Baugniet, Vivienne Jamart, Germaine Robert-Acarin, etc. Rue de la Montagne, 36. Entrée gratuite le dimanche 1er octobre.

museemarthedonas.be

"It’s not black and white" à Wavre

Exposition collective à la Gallery Nostrum: Francesco Battistello, Florian Breetzke, Chris Dennis, Rosette De Stefano, Antonio Franchetti, Marie-Charlotte Nouza, Axelle VM Philtjens, Olivier Van Uffel et Pierre Vasic. Du samedi 2 septembre au samedi 7 octobre.

Rue Florimond Letroye, 13.

www.gallerynostrum.com

Journées spéciales

Journées médiévales Louis XI, à Genappe

©ÉdA

Campement et marché médiéval, démonstration d’artillerie, balade historique dans le camp, combat d’escrime ludique, stands didactiques des compagnies médiévales, spectacle de fauconnerie, combat d’escrime ludique, concert de Skayrish suivi d’une marche aux flambeaux et d’un tir d’artillerie de nuit sur le lac. Au parc de la Dyle (entrée via la plaine communale), ce samedi 9 septembre et ce dimanche 10 septembre, de 10h à 22 h.

www.le38.be

Scène de villages à Thorembais-les-Béguines

Ce samedi 9 septembre, Scène de villages fera son avant-dernière escale de la saison à Thorembais-les-Béguines, sur divers sites: la ferme de la petite Cense, l’atelier des Royales Marionnettes, la Balade aux Miroirs et l’église Saints-Roch-et-Martin. Dès 14 h: spectacles, danse, cirque, théâtre, concert, cinéma en plein air et animations.

ccbw.be

"Un week-end à Wisbecq"

Activités familiales durant tout le week-end des 9 et 10 septembre: ciné du soir, balade canine, brocante, château gonflable…

Place de Wisbecq et rue Bruyère à Rebecq-Rognon.

www.jcwisbecq.be

Jodoigne: le porc piétrain en fête

La Confrérie de l’ordre du cochon de Piétrain organise son repas annuel ces 8, 9 et 10 septembre. Vendredi de 18 h 30 à 23 h 30, samedi de 9 h 30 à 23 h 30, dimanche de 9 h 30 à 23 h 30. Au programme: vente de charcuterie, petite restauration, château gonflable, etc. La Fabrique, chaussée de Charleroi, 58

www.cocpietrain.sitew.com.

La Hulpe: journée des sports et de l’extrascolaire

Samedi 9 septembre, de 11h à 17 h, au centre sportif: ateliers créatifs et inclusifs animés par différentes associations actives à La Hulpe, activités ludiques à sensation (descente en tyrolienne, taureau mécanique, ascension du mur des champions…). Rue Général de Gaulle, 53.

www.lahulpe.be/

Villers-la-Ville: journée du petit élevage

Petit Elevage fête, Villers-la-Ville. ©ÉdA

Présentation de volailles, lapins, pigeons, canards, cobayes avec possibilité d’achat pour certains sujets. Une nichée de jeunes lapins, non mis en vente, sera accessible aux enfants. Présence des plus grands lapins d’Europe.

Ce dimanche 10 septembre, de 10h à 16 h 30, dans les jardins du Syndicat d’initiative de Villers-la-Ville, rue de l’Abbaye, 53.

www.apevlv.be

Musiques

Rori à Braine-l’Alleud

Rori. ©ÉdA – Florent Marot

La 2e saison des Nuits mobiles débute avec Rori (photo), nouvelle figure montante de la scène pop belge. Vendredi 8 septembre, 20 h, Centre culturel, rue Jules Hans, 4.

www.lesnuitsmobiles.be

Lou Morena à Louvain-la-Neuve

Auteure, compositrice, interprète. Dimanche 10 septembre, 21 h, église Notre Dame d’Espérance,

rue Jean d’Outremeuse, 10.

www.ndesperance.be

Divers

Louvain-la-Neuve: Fête du pain

Comme chaque année, le Four à pain propose sa Fête du pain qui est aussi la fête du quartier du Biéreau, ce dimanche 10 septembre, entre 12h et 15 h: barbecue, assiette du terroir et assiette végétarienne accompagnés du pain "Biéreau". Animations pour petits et grands: château gonflable, jeux anciens, démonstration de matériel agricole ancien, visite de l’atelier et explications sur le fonctionnement du four à bois.

Four à pain ASBL, scavée du Biéreau, 3.

fourapainolln.wordpress.com

Ottignies: bourse toutes collections

Philatélie, cartophilie, marcophilie, numismatique, BD, télécartes, etc.

Dimanche 10 septembre, de 8h à 14 h, au Spott (Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve), avenue des Combattants, 41.

Céroux-Mousty: portes ouvertes au jardin du Culot

Visite d’un jardin naturel en pente aux étages soutenus par des murs en pierres sèches avec une fontaine, une mare naturelle, des plantes mellifères, un potager, des coins sauvages, des moutons, un verger… Il s’agit aussi d’un jardin d’artiste, avec des sculptures qui se dévoilent au fur et à mesure, intégrées au jardin. Ce samedi 9 et ce dimanche 10 septembre, de 14h à 18 h 30, chez Bénédicte Maréchal, rue du Culot, 31A.

www.natpro.be/portes-ouvertes

Wavre: première édition du Marché festif de Louvranges

Le collectif de La Vrange et l’Espace de cultures Columban organisent la première édition du Marché festif de Louvranges, ce samedi 9 septembre. Ce marché artisanal se tiendra de 10h à 18h et se doublera de rendez-vous festifs. Espace de cultures Columban, chemin de Vieusart, 162.

www.columban.be

Kermesse de Maransart

Les majorets. ©ÉdA

La kermesse de Maransart existe depuis plus de trente ans et se tient cette année ces 8, 9 et 10 septembre au centre sportif de Maransart.

- Vendredi 8 septembre: tournoi de poker et concours de couyon.

- Samedi 9 septembre: brocante (plus de 300 exposants espérés) ; festival (gratuit) "Musique en Prairie" (concerts, spectacles, défilés des Majorets, animations pour petits et grands).

- Dimanche 10 septembre: marché des artisans et producteurs locaux.

maransart.eu

Grez-Doiceau: activité ludique et réflexive autour des champignons

Échange avec Théodore Pelletier, leader passionné de Smartmush, sur l’importance de la préservation de l’environnement pour la survie des champignons qui jouent de multiples rôles dans la nature et dont les applications sont parfois surprenantes. Théodore Pelletier initiera également à la culture de champignons comestibles. Samedi 9 septembre, de 13h à 17 h, salle communale de Hèze, avenue Félix Lacourt, 174.

Inscription souhaitée: 0479 95 02 32, 0473 92 67 56, jeanmarieborsus@yahoo.fr, flochanteux@hotmail.com.

Mont-Saint-Guibert: marché des producteurs locaux ce vendredi

Ce vendredi 8 septembre, de 14h à 19 h, en collaboration avec l’inBW et Made In BW, le marché des producteurs locaux se tiendra dans la ferme de la Grange à la Dîme, aujourd’hui propriété de l’inBW dans le cadre de son projet "Sur le champ". Ainsi, le "p’tit marché" hebdomadaire, qui a pris ses quartiers sur le parking face au centre sportif, se déroulera exceptionnellement sur le site "Sur le champ", rue des Trois Burettes, 55. Il sera suivi par une veillée concert.

Auberge internationale à Grez-Doiceau

Ce samedi 9 septembre, à 18 h 30, "Grez-Doiceau commune hospitalière" organise sa 4e auberge internationale, à l’école communale de Grez centre. Au programme: repas-rencontre avec les réfugiés de Grez et les amis d’ailleurs. Participation: 12 € pour les adultes ; 6 € pour les moins de 12 ans. "Les bénéfices aideront à financer l’hébergement collectif prévu cet hiver", indique Béatrice Denis.

Réservations: grezdoiceaucommunehospitaliere@gmail.com.

Lucie-Valentine en concert à Nil-Saint-Vincent

Le vendredi 29 septembre, à 20 h 30, Lucie-Valentine (pop française) sera en concert à l’église partagée de Nil-Saint-Vincent. Lucie-Valentine a déjà chanté aux Francofolies de Spa, en première partie de Diane Tell à Bozar ou encore au Festival de la femme artiste au Bénin. À ce jour, elle a sorti un album, La vie est belle, enregistré avec son fidèle acolyte Antoine Dandoy, multi-instrumentiste.

Entrée: 10 €. Pas de réservation. Ce rendez-vous est proposé par le Cabaret "Chez Émile".

http :// cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile

Les 10 ans du Gracq à Tubize

Ce samedi 9 septembre, la section locale du Gracq (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) fête ses 10 ans au numéro 27 de la rue du Château, à Clabecq: de 16h à 17 h, "Kidical Mass !", parade cycliste festive pour enfants (6 km dans Clabecq et Tubize ; départ sur la Grand-Place, arrivée rue du Château, à Clabecq) ;

17 h 30, spectacle "En selle ou presque" de la Compagnie Ça sent le roussi ; de 18h à 20 h, barbecue festif (saucisses ou falafels, bar à salades) ; 20 h, célébration des 10 ans du Gracq Tubize ; 20 h 30, "Gracqaoké" et soirée dansante.

www.facebook.com/events/828850875513140

Marches et balades

Tubize: marche de l’Entité

Samedi 9 septembre, au départ du collège Saint-François d’Assise, rue de Mons, 74 (parking rue de l’Industrie). Parcours de 6, 12, 21, 30 et 50 km passant par les ruelles, chemins de halage, sentiers campagnards et forestiers de Clabecq, Ittre, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. Départs entre 7h et 15h pour les distances plus courtes, entre 6h et 9h pour les plus longues. Ce vendredi 8 septembre, à 21 h, départ aussi d’une marche de… 100 km. Org.: Les Roses noires.

pascal.degeeter@skynet.be

Marche Adeps à Ittre

Dimanche 10 septembre, parcours de 5, 10, 15 et 20 km, au départ du Pré de l’Aîte, rue du Centenaire.

Jean-Claude Delescolle (0498 64 1 28).