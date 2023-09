"L’objectif est de continuer à voler avec les quatre NH-90 TTH de Beauvechain", assure la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS)

Voilà qui clarifie le futur de ces aéronefs basés à Beauvechain alors qu’en juin 2020, la Défense indiquait que ces hélicoptères de transport moyen n’étaient plus sa priorité et que le flou persistait quant à leur maintien après 2024.

La ministre Ludivine Dedonder. ©La Défense

"Quand j’ai pris mes fonctions (NDLR : en octobre 2020) , il y avait une réflexion en cours sur l’avenir des NH-90 TTH, continue la ministre. Il y a une problématique liée à leur disponibilité. La solution de facilité aurait été de ne pas les garder. Mais je me retrouve face à un appareil qui n’est pas vieux (NDLR : le premier est entré en service en octobre 2013) et dont le personnel qui vole avec me vante ses mérites. J’ai donc pris le taureau par les cornes et je suis allée discuter avec l’industrie afin de trouver des solutions à cette problématique. J’ai été suivie par d’autres pays européens qui connaissent la même problématique. Différentes pistes ont été avancées et des améliorations ont été présentées. Je suis donc confiante et on continue pour que cette capacité puisse rester au sein de la Défense. Se séparer de ces hélicoptères serait dommageable car ils correspondent aux objectifs et aux missions qu’on veut mener."

Cet hélicoptère vient en appui à la Composante médicale pour les évacuations médicales ou à la Composante terre pour le transport de troupe et/ou de matériel. Il peut aussi réaliser des missions au profit de la nation, comme on l’a vu lorsqu’il a évacué des carcasses de voitures bloquées dans la Vesdre après les inondations de juillet 2021.

"Les H145M ne remplaceront pas les NH-90"

L’approche de la ministre change aussi la donne par rapport au Plan Star, soit la vision stratégique pour la Défense adoptée en 2022. On peut en effet y lire qu’une "flotte de 15 LUH (NDLR : hélicoptère léger) sera acquise afin de remplacer les 4 NH-90 TTH actuellement en service".

"Ces hélicoptères légers ne remplaceront pas les NH-90 TTH, assure Ludivine Dedonder. Ils leur seront complémentaires."

Le marché pour l’acquisition de 15 H145M est passé et les livraisons sont attendues pour 2026.

Basés à Beauvechain, ils remplaceront toutefois bien un appareil de la base, les hélicoptères A-109, qui sont, eux, en fin de vie. Les A-109 prendront leur retraite une fois que les H145M seront pleinement opérationnels, soit d’ici 2030. Les nouveaux appareils assureront notamment des missions d’évacuation médicale, de transport ainsi que de protection de l’espace aérien lors de sommets de l’Union européenne et de l’OTAN qui ne nécessitent pas une capacité aussi importante que celle offerte par les NH-90.

Et les hélicoptères lourds ?

Dans ce même plan STAR, il est question que la Défense achète, fin de la décennie, 8 à 10 hélicoptères de transport lourd. Mais l’idée est-elle conservée vu le maintien des NH-90 ? "On a encore quelques années devant nous et on fera la prospection au moment opportun. Aujourd’hui, cet investissement n’est pas à barrer. Oui, la Défense pourrait disposer de trois types d’hélicoptères différents, toujours dans cet esprit de complémentarité."

Pour cela, il faut que le personnel et les infrastructures suivent. "C’est tout le chantier que je mène depuis que je suis arrivée. Après des années de désinvestissement, il y a maintenant le Plan POP pour le personnel, le Plan Quartier pour la rénovation des infrastructures et le Plan Star pour les investissements capacitaires. Ce serait gâcher de l’argent public que d’acquérir des engins si on n’a ni le personnel formé ni les infrastructures pour les mettre en œuvre", conclut la ministre.

VITE DIT

Les NH-90 au Gabon en novembre ?

En novembre, les NH-90 de Beauvechain doivent partir s’entraîner au Gabon, comme lors des années précédentes. Mais vu le coup d’État qui a vu le président être renversé par des militaires fin août dernier, l’exercice sera-t-il maintenu ? "La décision n’a pas encore été prise", répond la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

Quel avion remplacera les Marchetti ?

Les avions-écoles Marchetti de Beauvechain arrivent en fin de vie. La Défense a lancé un marché de services à long terme pour les remplacer. En clair, l’option de l’externalisation a été retenue. "Quand je suis arrivée, rien n’avait été entrepris pour leur remplacement. Pour assurer la continuité de la formation initiale des pilotes, la meilleure option était celle-là. Sinon, il y aurait eu un trou entre la fin de vie des Marchetti et la mise en service d’un nouvel appareil acheté par la Défense. On verra qui sera candidat au marché."

Des avions légers pour les Forces spéciales

La Défense prévoit d’acheter des avions légers destinés aux Forces spéciales. Ils seront basés à Beauvechain. "C’est une priorité du Plan Star même s’il est encore un peu tôt pour en parler. Le marché n’a pas encore été lancé."