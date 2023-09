Le Taxi solidaire fait venir un médecin généraliste et une assistante à Hélécine

Inutile de le préciser, le service de navette vient à point nommé pour aider les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, au point d’être saturé, malgré ses deux véhicules disponibles et sa vingtaine de chauffeurs bénévoles.

Outre l’aspect logistique, le service permet souvent d’offrir un suivi et des contacts humains à des personnes qui sont de plus en plus isolées ou en manque de contacts avec d’autres gens.

”La réponse à un flagrant manque dans la région”

Mais voilà, pour assurer tout cela, malgré quelques aides et de précieux sponsors, il faut de plus en plus de moyens. Le carburant explose et les autres frais également et puis, l’Asbl aimerait faire encore davantage. Ce samedi, elle organisait donc le barbecue de l’association, qui a connu un énorme succès avec 340 repas services mais surtout, l’annonce d’un énorme scoop, une nouvelle qui va ravir bon nombre d’habitants de Hélécine et qui, en outre, va permettre au Taxi solidaire de réduire ses déplacements. “Ce n’est un secret pour personne, nous manquons cruellement de médecin dans la région, et à Hélécine en particulier. Nous avons donc trouvé non seulement un médecin généraliste mais également une assistante, annonce Hervé Maho. À raison de deux demi-jours par semaine, ils viendront assurer des consultations dans un local que l’Asbl Taxi solidaire va prendre à son compte au niveau du loyer. Il s’agit d’un gain de temps précieux, d’un service médical de proximité en plus et surtout d’une réponse à un flagrant manque dans la région. Nous ne sommes pas peu fiers d’avoir pu mettre sur pied ce projet. D’ici environ deux mois, les permanences médicales pourront débuter.”