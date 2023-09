"Des gens sont tombés à cause de la qualité très médiocre du revêtement" : à Wavre, le quai du Trompette sera rénové... et repeint en ocre

À lire aussi

En principe les autres rues cyclables, à savoir la rue de Nivelles, la rue de Bruxelles, la rue St-Roch, la rue des Brasseries, la rue du 4 août et la rue de la Limite passeront aussi à la couleur ocre. “Cela se fera au fur et à mesure,ajoute Paul Brasseur.L’avenue de Nivelles est en partie concernée avec une petite portion du côté de l’avenue du Guéret vers la route de Rixensart qui passera à 30km/h. ”

Avec une centaine de kilomètres rien que pour le centre-ville, l’autre point d’attention du Collège, ce sont les trottoirs. “ Hélas, au quai du Trompette, on ne touchera pas aux trottoirs, fort étroits. Le mur de la Dyle ne permet pas d’envisager un élargissement et de plus, l’aménagement en voirie cyclable impose un contresens cyclable.”

Et si certains trottoirs de Wavre ont un certain âge, ils sont plutôt en bon état. “C’est ce que l’audit réalisé à leur propos nous a révélé. Les trottoirs qui nécessitent intervention sont surtout le long des voiries régionales. D’ailleurs on pleure tous les jours pour qu’on les répare.” .