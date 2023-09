Le gros chantier de l’avenue de Nivelles prévu pour mars 2024 : le point sur les projets en cours et à venir à Wavre

À toutes ces concrétisations, il y a lieu d’ajouter des dossiers en cours dans le cadre des procédures du plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (pimaci) et du plan d’investissement Wallonie Cyclable (piWaCy), avec un financement régional qui peut atteindre 80% selon les projets.

Chantier en mars 2024

Un des gros dossiers concerne l’avenue de Nivelles, à Limal, avec un chantier qui dépassera le million et demi d’euros pour la rénovation de la voirie. "Nous sommes vraiment bien avancés, se félicite Paul Brasseur. On règle les derniers détails. Tout est en ordre. Et maintenant ce sont les impétrants qui vont débuter tout prochainement, dans les trottoirs, les bords de route. En principe, les riverains ne seront pas trop impactés. "

Ces gros travaux ont lieu maintenant, le gros du chantier, ce sera pour mars 2024. La particularité de ce projet est qu’il est commun avec la commune de Rixensart. "Rixensart a déjà réalisé une partie des travaux dans le cadre d’un projet de lotissement avec la poursuite de la ligne cyclo piétonne de son côté. Par contre, toute la réfection de la voirie s’étend sur Wavre et Rixensart. Mais c’est Wavre qui est à la manœuvre. Wavre est maître du foncier, précise Paul Brasseur. Rixensart a, par contre, un autre projet en continuité de celui-là, à la rue des Bleuets, en partie sur Wavre et Rixensart mais cette fois c’est Rixensart qui sera à la manœuvre." Des réunions entre les deux communes ont lieu mais le dossier doit encore être finalisé.

Faciliter l’accès au zoning Nord

Pour favoriser l’accès au zoning Nord, mais aussi à l’école du Verseau, un autre projet est sur la table du Collège wavrien. "Cela fait partie de notre stratégie pour faciliter l’accès au parc d’activités Nord, par d’autres moyens que la voiture, ajoute encore Paul Brasseur. Nous allons réaliser une voirie cyclo piétonne le long du bois de Beumont, avec un trottoir de l’autre côté de la rue de Wavre. L’éclairage led est déjà installé. Avec la voirie cyclo piétonne, on bifurquera par la rue des Ramiers. Suivant la terminologie de la Région wallonne, c’est un chemin réservé. Cela veut dire que les agriculteurs peuvent aussi l’emprunter. On le rendra carrossable, jusqu’à l’avenue Zénobe Gramme. Las, vu cette terminologie, les travaux sont nettement moins subsidiés." Ce projet est quand même estimé à 1 300 000 euros.