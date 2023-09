Zéro Waste Nivelles et... deux mégots géants sur la Grand-Place pour une action de sensibilisation

Ce sont quelques-unes des informations qui ont été rappelées, samedi matin sur le marché hebdomadaire de Nivelles, par les membres de l'association Zéro Waste Nivelles. Deux d'entre eux, déguisés en mégots géants, ont parcouru les alentours de la Grand-Place dans le cadre d'une action de sensibilisation à la gestion des déchets. L'équipe distribuait des cendriers de poche pour inciter les fumeurs à rompre avec la mauvaise habitude de se débarrasser de leurs mégots en les écrasant au sol, voire de les jeter dans un avaloir avec l'impression de ne pas polluer.

"Franchement, les fumeurs se montrent assez réceptifs au message, expliquait sur place Patrick Deswaef, un de ceux qui menaient cette action. Et les non-fumeurs sont conscients que cela pose un problème. Donc oui, les gens se rendent compte, en tout cas quand on leur parle de tout cela. Mais bon, au printemps dernier, lorsque nous avons nettoyé le parking du Mont-Saint-Roch dans le cadre de l'action BeWapp, on a tout de même ramassé un nombre assez incroyable de mégots..."

L'opération de samedi matin sur le marché comprenait un autre volet : il s'agissait de sensibiliser les clients et les maraîchers aux possibilités de diminuer les déchets en utilisant des contenants réutilisables et la technique du vrac. Des contacts préalables avaient été noués et s'il reste encore quelques réticents, notamment par souci d'hygiène, une partie des maraîchers sont ouverts à l'idée de servir les consommateurs dans des contenants qu'ils apportent, ou dans des récipients consignés.

Ces commerçants acceptant le vrac ont reçu un autocollant spécifique de Zero Waste Nivelles pour signaler cette possibilité aux clients. Une liste a aussi été établie : elle sera mise en ligne sur la page Facebook de l'association.

Zero Waste Nivelles organisera le 5 novembre une "Fête du zéro déchet" dans la salle des mariages, invitant à quelques semaines des fêtes de fin d'année des artisans locaux qui proposent des cadeaux durables.