Grez-Doiceau: des riverains ne veulent pas du "monstre" que serait le nouveau home Renard

Pour qualifier le projet, ces riverains n’hésitent pas à parler d’un "monstre au sommet de la colline. Bien qu’ayant évolué sur ce sujet, le projet propose toujours la construction d’un bâtiment impossible à intégrer dans l’environnement bâti existant. Avec ses 78 m de façade, une hauteur sous corniche supérieure à 7,35 m, un volume total 22 214 m³ avec emprise au sol de 4 072 m2, ce bâtiment de trois niveaux (-1, 0, +1) en hauteur, génère un sentiment d’écrasement pour les voisins".

Ces derniers évoquent aussi des voiries voisines de petit gabarit. "Le projet proposé poserait de gros problèmes de mobilité. D’expérience vécue au quotidien, il est déjà difficile de se croiser en voiture et les usagers faibles ne sont pas en sécurité. Le charroi du chantier et toutes les allées et venues des travailleurs, visiteurs, résidences de jour, camions de livraison ne feront qu’aggraver le problème. Le dossier ne retient aucune des propositions faites par les riverains pour protéger les usagers faibles (trottoirs marqués, passages piétons, réducteurs de vitesse, adaptation du rond-point du Match…)."

Un point qui fâche fort: la zone agricole. "Comme pour toutes les versions préalables, le home est prévu en zone agricole. Le CPAS tente de justifier l’utilisation de la zone agricole en prévoyant des annexes au projet telles que l’accueil de jour et autres résidences services en zone bâtissable. Cependant, en l’absence d’estimation des coûts de l’ensemble du projet, le risque est grand que seul le home prévu en zone agricole soit réalisé. À quoi cela sert-il de définir une telle zone si “on” peut quand même y construire ?"

Par le passé, Grez-Doiceau a été touché par des inondations. "Le terrain d’une dénivellation de 12 m est situé en amont de la rue du Lambais, inondée à chaque pluie abondante. L’étude théorique par l’ingénieur Puissant sur le ruissellement porte sur une situation qui serait totalement modifiée. L’étude recommandée d’un bassin d’orage n’a pas été réalisée. Le ruissellement sera accentué alors que l’égout de 80 cm de diamètre sature lors déjà lors des fortes pluies."

"Affirmations trompeuses"

Et de conclure: "De nombreuses affirmations du dossier paraissent trompeuses. Ainsi l’impact visuel suggéré par les illustrations 3D ne correspond pas à la réalité, l’affirmation d’une approbation par l’AViQ (Agence pour une vie de qualité) est apportée sans preuve, l’affirmation qu’il n’y aurait pas d’alternative est contredite par l’existence à Grez-Doiceau de terrains à vocation collective et par le refus par les autorités de l’offre d’un tel terrain jouxtant le site du Coullemont".