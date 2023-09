Jodoigne : du sable coloré pour honorer Michel Colin

Dans les années 1990, il réalisait presque tous les ans un immense tapis de sciure colorée pour attirer l’attention sur la chapelle. "Nous désirions renouer avec les créations de Michel Colin à l’occasion des Journées du patrimoine, explique Thibaut D’hont, du Centre culturel. Nous avons donc utilisé du sable coloré, en créant sur le dallage de la chapelle une immense fresque. Pour ce faire, nous avons demandé à deux artistes, Marie Coppens et Marie-Ghislaine Losseau, de l’ASBL Patrimoine à roulettes, de nous accompagner dans la démarche, et surtout de guider les familles désireuses d’y participer. L’objectif était aussi que l’on redécouvre notre chapelle, joyau architectural consacré au XIVe siècle qui, après une campagne de restauration en profondeur, a reçu une nouvelle affectation culturelle."

"Pour réaliser ce tapis, enchaîne Marie-Ghislaine Losseau, nous avons monté des cadres en bois et prévu des formes dans lesquelles est venu s’étaler du sable de toutes les couleurs: bleu outremer, jaune, rouge fluo et vert émeraude."

Marie Coppens: "Samedi et dimanche, des familles et de jeunes enfants, à partir de sept ou huit ans, sont venus nous donner un coup de main. On peut vraiment parler d’une œuvre collective, car chacun donnait à son carré les formes et les couleurs qu’il voulait."

Les enfants étaient particulièrement à la fête tout au long du week-end. Thiago, en dernière maternelle, n’a pas eu besoin de longues explications pour se mettre au travail. Il a réalisé son carré tout seul, non sans fierté, et le regard de sa maman, quand il a eu fini, était le plus beau des compliments.

La grande fresque collective d’hommage à Michel Colin peut encore être admirée à la chapelle ce jeudi 14 septembre, de 9h à 13 h, ce samedi 16 septembre de 14h à 18 h, et ce dimanche 17 septembre de 11h à 18 h.