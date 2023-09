La police recherche un braqueur à moto suspecté d’avoir commis sept vols à main armée à Bruxelles et dans le Brabant wallon

L’auteur se déplace toujours avec un deux-roues dont une YAMAYA T-Max 530 noire de 2015. Il porte un casque blanc à Damier avec l’inscription “Xenon” ou un casque noir ou un casque noir avec une bande réfléchissante. L’auteur est âgé entre 35 et 45 ans et a le teint mat. Il mesure entre 1m70 et 1m80 et est de corpulence robuste. Il a une voix grave.

Des infos ? La police vous invite à la contacter via le numéro gratuit et anonyme 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.