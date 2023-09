Louvain-la-Neuve : "L’Imprésario de Smyrne", un Goldoni entre théâtre et opéra pour ouvrir la saison du Vilar

Cette pièce de Carlo Goldoni signe le retour à Louvain-la-Neuve du metteur en scène Laurent Pelly, trente ans après Talking Heads d’Alan Bennett, joué au Vilar en 1994. Des retrouvailles avec le public du Vilar qui promettent. Rencontre.

Laurent Pelly, vous êtes metteur en scène de théâtre et d’opéra, c’est vous qui avez proposé cette pièce au Vilar ?

J’aime beaucoup Goldoni. Et il se trouve que le directeur du Vilar, Emmanuel Dekoninck, a été mon assistant, il y a une dizaine d’années, alors que je montais L’Opéra de quat’sous de Brecht. Lorsqu’il est devenu directeur du Vilar, Emmanuel m’a demandé avec quel projet j’aimerais venir à Louvain-la-Neuve. Et j’ai immédiatement pensé à L’Imprésario de Smyrne. Avec Agathe Mélinand, qui est ma complice de longue date et qui signe l’adaptation, nous avions très envie de monter une de ses pièces. J’avais déjà monté Le Menteur, il y a 15 ans.

C’est un beau spectacle pour commencer la saison. C’est de la comédie, c’est du théâtre drôle, cruel et tendre à la fois.

Vous baignez dans le milieu de la scène et des artistes, vous connaissez donc bien les problèmes d’ego des artistes moqué par Goldoni…

Goldoni dépeint des chanteurs capricieux mais extrêmement touchants parce qu’ils se battent pour leur existence. La société vénitienne de l’époque, c’était très dur pour les artistes.

Plus dur pour les artistes d’hier que pour ceux d’aujourd’hui ?

Oui ! Beaucoup plus dur ! Ils n’avaient pas de statut, pas de chômage… Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les artistes étaient souvent des crève-la-faim. Ils étaient enterrés dans la fosse commune, comme l’a été Molière. C’est ce qui, ici, les rend si touchants dans leur envie de réussir, parfois excessive.

Vous dites que Goldoni a révolutionné le théâtre italien…

Il a écrit énormément, environ 80 pièces. Et ces pièces racontent, dépeignent des milieux. Ce sont comme des peintures, voire même des photographies d’univers, de mondes différents. Avant lui, le théâtre italien était basé sur le masque et les comédiens improvisaient sur des thèmes. Souvent je compare Goldoni à Balzac parce qu’il écrit comme on fait des croquis, des dessins, des caricatures.

Vous êtes metteur en scène à la fois au théâtre et à l’opéra. Quelle a été la spécificité de votre approche ?

J’ai voulu remettre la musique au cœur de cette histoire, parce que la première version de la pièce est une pièce d’opéra. Mon idée est que les musiciens (NDLR: l’ensemble baroque Masques) accompagnent continuellement l’action avec des compositions d’époque, telles que celles de Vivaldi.

C’est difficile de faire jouer la comédie à des chanteurs lyriques ?

La soprano Natalie Dessay et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous ne sommes plus à cette époque où les chanteurs ne savaient pas jouer. L’art lyrique a beaucoup évolué au niveau de l’interprétation et du jeu. Natalie a arrêté les productions d’opéra, et elle est aujourd’hui une grande actrice. Tout comme Julie Mossay, que je connais bien également.

Sur scène, les chanteurs d’opéra sont trois, et les comédiens sont au nombre de huit. C’est une grosse production !

Oui, pour le théâtre, onze artistes et des musiciens sur scène, c’est une grosse production.

Vous travaillez souvent en Belgique ?

Je travaille très souvent avec l’opéra de la Monnaie.

Cette pièce est une création en coproduction. Elle va tourner ensuite en Belgique, au théâtre du Parc, à Bruxelles, et à Liège, et puis en France, à Paris. La distribution est d’ailleurs un mixte d’artistes français et belges.

Louvain-la-Neuve a bien changé depuis que vous êtes venu, il y a 30 ans…

Énormément ! Et ce nouveau théâtre qui se construit est une chance fabuleuse. L’ancienne salle du Jean Vilar, avec sa scène triangulaire, était un peu bizarre et compliquée au niveau des espaces. Ce nouvel outil sera formidable et je me réjouis de le découvrir dans quelques mois.

À voir du 12 au 23 septembre à l’Aula Magna, place Raymond Lemaire, 1 (à côté de la Grand-Place), à Louvain-la-Neuve.